En Durango hay consenso: Villegas por elección del PJ

Ante el hecho de los 49 aspirantes a los 49 cargos del Poder Judicial el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, dijo que en Durango hay consenso y hay unidad pese a que en el Congreso nadie, ningún partido, tiene mayoría simple.

“Entonces, poder hacer que el Congreso votará entre ellos por unanimidad, porque fueron los primeros que sacaron la lista, es un gran mensaje lo del Poder Judicial ¿Qué fue lo que yo hice? Cuando veo la lista del Congreso del Estado y luego veo la lista del Poder Judicial, dije yo: bueno, si en dos lugares, donde hay tanta pluralidad, hubo consensos ¿Como por qué yo entraría a poner el desorden? Porque el único que podría poner el desorden ahí sería yo y la verdad es que quisimos que no se generara más encono, que no le generará ruido al proceso político”, dijo el gobernador.

Como El Siglo de Torreón informó en la edición del pasado 26 de febrero en Durango habrá 49 candidatos para 49 cargos en la elección del Poder Judicial este año y aunque prácticamente cada uno de los aspirantes no tendrá competencia y de antemano ya se sabe quiénes ocuparán estos puestos (pues solo habrá un competidor por cada cargo a elegir) de igual forma se llevará a cabo la elección, de acuerdo a lo que informó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC), para de esta forma cumplir con el mandato constitucional.

El gobernador señaló que en Durango hay unidad: “Y les doy un ejemplo, ¿Cómo está el Congreso? El Congreso está súper plural. Nadie tiene mayoría simple, ningún partido tiene mayoría simple”, expuso.

Señaló que solo en Durango y en Veracruz se llevará este proceso político y que es una condición distinta la de Durango.

“No quisimos meterle más ruido. Imagínense, votar por todos los federales y por todos los alcaldes entonces nadie va a votar ca’… Se va a quedar la gente sin votar porque ¿Quién va a aguantar una fila de 3 horas para hacer eso?”, dijo el mandatario.

Desde su punto de vista señaló que con lo anterior habrá estabilidad pues hubo consensos.

“Hay consensos, hay acuerdos y aparte había comités de evaluación y los comités de evaluación mandaron listas donde ni siquiera podía haber dos planillas distintas porque no se completaban entonces decidimos, en lo personal, sumarme al consenso de los diputados y al consenso del Poder Judicial y eso manda un mensaje bien positivo de que más allá de los colores de los partidos, de la política, hay una buena comunicación que Durango va caminando bien, que Durango va avanzando. Hay laguneros que también van en la lista y creo que fue un ejercicio muy positivo que espero que le dé mucha estabilidad a lo que tiene Durango”, declaró el gobernador.

Péguenle a la piñata y la piñata soy yo: Esteban Villegas

El preguntar al gobernador de Durango por críticas de la oposición en temas políticos relacionados con temas de seguridad en la entidad aseguró que en Morena hay integrantes de este partido “que se llevan bien feo” entre ellos.

“Nosotros ni candidatos tenemos todavía. Los que ya tienen candidatos son ellos pero bueno es parte de la política, del momento político. Yo sé que algunos actores, no todos, pero como en todos lados hay algunos actores políticos que andan desesperados, que quieren golpetear y como no hay candidatos pues pégale a la piñata ¿Y quien es la piñata? Pues el gobernador, entonces yo ya lo que quiero es que salgan los candidatos para que les peguen a ellos”, acotó el gobernador en tono de broma.

Posteriormente, dijo que en comparación con todo el país Durango sigue estando en el tercer lugar de los estados mas seguros de México.

“La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo se sorprendió del Mando Único y me preguntó cómo está el tema. Yo le expliqué que los alcaldes firman con el gobernador el Mando Único y si yo viera, por decir un ejemplo, que el de la policía de Lerdo aunque lo haya puesto Homero está actuando mal y Homero no lo quita yo tengo la facultad, por el Mando Único, de poderlo mover Por supuesto, siempre se trata de hacer las cosas en coordinación con el alcalde para no generar algún conflicto. Lo mismo pasa don el de Tránsito y esto ayuda mucho a los alcaldes”, aseguró.