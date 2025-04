Empresa del camión que volcó en El Cuije cubrirá gastos de lesionados, activó el seguro de viajero

Desde este medio día se empezó a contactar a los pasajeros del camión que volcó el domingo por la tarde, al caer del puente vehicular El Cuije, en el municipio de Matamoros, pues los representantes la empresa transportista, denominada “Grupo González”, informaron que aunque el operador del camión no fue el responsable del accidente y pese a la resistencia de la empresa aseguradora se “peleó” para que se hiciera efectivo el seguro de viajero.

Se reiteró que se asumirá la responsabilidad de cubrir los gastos de recuperación de las personas que resultaron afectadas, incluso se proporcionó un número de teléfono; 872 772 3777 con la licenciada Josefina para que las familias se comuniquen a la empresa de camiones de pasajeros y facilite su localización. Aunque se dijo si ha habido personas que se han puesto en contacto con ellos directamente, lo que ayudó para que de inmediato fueran canalizados con la aseguradora.

Lo anterior lo dio a conocer el exalcalde de San Pedro, Juan Francisco González González, quien forma parte de “Grupo González”, en entrevista para El Siglo de Torreón, manifestó:

“Nos trasladamos al lugar del accidente y en el trayecto me comuniqué con el personal administrativo para que notificara a la aseguradora, por que no teníamos mayor conocimiento, solamente que la unidad había volcado. Cuando llegamos al lugar nos entrevistamos con un oficial de la Guardia Nacional que fueron los que tomaron conocimiento, por la jurisdicción y nos comentan que hay un vehículo involucrado el cual nos comentan que invade el carril del autobús y provoca el impacto y desafortunadamente la salida de las dos unidades, con estos resultados lamentables”.

El entrevistado manifestó que por la mañana sostuvieron una primera reunión con el equipo jurídico de la aseguradora en la cual estuvo presente su hermano Mario quien es el representante legal de la empresa de transporte y les dicen que de acuerdo al peritaje, el camión de pasajeros no es el responsable y que quien tendría que encargarse de los gastos al seguro del otro vehículo, pero presionaron para que se hiciera efectiva la clausula del seguro del viajero.

“Mi hermano me habla y me dice que la empresa quería exculparse, no hacerse responsable y nosotros les decimos que se haga válida el seguro del viajero, por que son usuarios que van en la unidad y si hay un tercero responsable, pues que un futuro se vea la manera si por la vía legal le van a cobrar los daños al responsable, que en este caso desafortunadamente perdió la vida y alrededor del medio día de este lunes la aseguradora accede, por la presión que pusimos como empresa, por que digo sino íbamos a demandar y todo lo que pudiera conllevar para que se hiciera válida esa póliza que nosotros tenemos vigente”.