Elección en Durango es un fraude, un engaño: doctor en Derecho

El caso de Durango será un detonante en el país en cuanto a lo mal que se llevó la reforma Judicial, al no existir alternativas para que el ciudadano elija a sus juzgadores, pues el gobierno estatal ya lo hizo, advirtió Rubén Ernesto Mayoral Martell, doctor en Derecho Constitucional por la UNAM.

Recordó que el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, propuso que la democracia en México iba a ser más grande, de manera que también se elegiría a las personas juzgadoras del Poder Judicial, tanto en el Federal como en los estados. En el caso de Durango, en diciembre el Congreso reformó la Constitución estatal, la Ley de Procedimientos Electorales y la Ley de Medios de Impugnación, siguiendo la línea nacional para renovar a los jueces y magistrados del estado.

Convoca a los mexicanos mayores de edad con título de abogado y promedio de 8. El Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial del estado hicieron tres comités de evaluación. Es decir, cada uno de estos tres poderes constituidos a nivel estatal tenía especialistas que iban a valorar los perfiles de los que quisieran inscribirse. Se inscribieron alrededor de 1,500 personas y al final del día quedaron 49, justamente una por cada cargo que se va a elegir.

"El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial del estado de Durango, de manera no democrática, señalaron y nombraron 49 perfiles para las 49 plazas que se convocaron, es decir, en la boleta nada más puedes votar por ellos, no puede votar uno contra el otro", expresó.

"Imagínate en la boleta nada más va a salir tu nombre. No hubo un examen, no hubo entrevistas, no hubo insaculación. El gobernador no tiene nada que hacer si la Constitución dice algo, no es de que diga 'hubo consenso', porque todavía falta la elección, el que manda es el pueblo, no mandan los gobernadores, no mandan los magistrados, no mandan los legisladores, no mandan los diputados locales. No, manda el pueblo", añadió.

Mayoral Martell refirió que otro punto favorable de la reforma judicial constitucional era que los jueces locales iban a juzgar a sus pares, pero en Durango están integrados por personas de la capital, de Gómez Palacio hay secretarios que van a jueces menores, de manera que en el Tribunal Superior del Estado no habrá ningún lagunero.

"Yo creo que el caso de Durango sí va a hacer un ruido nacional porque en ningún estado ha pasado esto, donde las 49 plazas, ya se pusieron de acuerdo los tres Poderes, ¿qué no iban a votar los ciudadanos?", comentó.

El doctor en Derecho recordó que la democracia es de los que ganan y de los que pierden, pero no hay elección en Durango, pues se dejó a perfiles excelentes fuera para dejar solamente a la gente que eligió el gobernador: "Es un fraude, es un engaño".

Consideró que el caso de Durango va a ser un detonante nacional en cuanto a lo mal que se manejó esta reforma a nivel estado, porque el expresidente dijo "que vote la ciudadanía", pero aquí no habrá más opciones.

Cabe mencionar que Mayoral Martell fue de los 1,500 perfiles que se inscribió y le dejaron fuera porque supuestamente no acreditó su licenciatura, cuando su cédula es pública y tiene un amplio currículum que incluye postgrados en Alemania y España, además de haber sido becado de excelencia del Conacyt e impartir clases en la UNAM, así como su labor en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Señaló que su exclusión es un claro ejemplo de que se dejó fuera a gente con experiencia a cambio de incluir a perfiles "totalmente identificados, nepotismo, familiares, sobrinas de los magistrados, personas sin ningún tipo de preparación de ninguna manera, es asqueroso", concluyó.