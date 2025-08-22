Cultura Cultura Columnas Camerata de Coahuila

El teatro lagunero presente en exposición de fotografía teatral en CDMX

La exposición consta de 31 fotografías capturadas en recintos escénicos de diversos estados del país

SAÚL RODRÍGUEZ

El teatro lagunero ha vuelto a levantar la mano a nivel nacional, pues una fotografía de la obra infantil Cuentos sin fronteras (escrita y dirigida por Sergio Esquer, y producida por Parvada Casa Productora), la cual fue tomada por el fotógrafo gomezpalatino José Luis Montes García, forma parte de la Primera Exposición de Fotografía Teatral 2025, titulada ‘En primera fila: Imagen y documento. Exposición 30 años de la ACPT’, la cual fue inaugurada el pasado 19 de agosto en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, en Ciudad de México.

La exposición se gesta en el marco del trigésimo aniversario de los Premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT), galardones que año con año reconocen a lo mejor del ejercicio teatral efectuado en la capital del país.

“La fotografía es una foto de nuestro espectáculo de teatro para infancias, Cuentos sin fronteras. Y ahí se plasma la esencia de uno de los cuentos: El niño valiente y la leyenda del gran caimán. Ese cuento y todo el espectáculo está realizado por Sergio Esquer, también colaborador de Parvada Casa Productora, y está inspirado en las historias que su abuelo le contaba de niño”, compartió Eduardo Treviño, director de la compañía Parvada Casa Productora.

Según información del diario La Razón, la exposición consta de 31 fotografías capturadas en recintos escénicos de diversos estados del país como Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato. A la ceremonia de inauguración asistieron la actriz Adriana Llabrés y Luis Mario Moncada, coordinador nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.



“La esencia de esta exposición es difundir el trabajo que se hace a nivel nacional, pero dándole este reconocimiento a los fotógrafos especializados para teatro. En esos trabajos hay una gran variedad de obras de teatro para infancias, para adolescentes y el teatro que se hace para adultos”, agregó Treviño.




La exposición estará vigente en el Teatro Julio Castillo hasta el próximo 19 de septiembre.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: exposiciones fotografía teatral CDMX Teatro Julio Castillo

               


