El Palmito tiene sed: la presa más grande de La Laguna enfrenta una nueva sequía

Al llegar a la presa Lázaro Cárdenas, conocida mejor como El Palmito, percibo quietud, poco movimiento y hasta silencio. No huele tanto a humedad, pienso mientras el auto avanza. A pesar de ser vacaciones, tampoco veo gente en lanchas, las motos acuáticas están guardadas, y sólo pocos, poquísimos pescadores trabajan. La razón: casi no hay agua.

Según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de México, el almacenamiento de agua en la presa Lázaro Cárdenas ubicada en la región Noreste de Durango, disminuyó del 47.8% en la primera decena de marzo de 2024, al 31% en el mismo periodo de 2025.

A través de un comunicado la dependencia indicó que el promedio de almacenamiento de los últimos cinco años para la misma decena es del 54.4 por ciento.

Hace unos días, la presa reportó un almacenamiento de 573 millones de metros cúbicos (Mm3), un número muy por debajo de su nivel máximo de agua, que es 2,957.61 Mm3, cantidad que puede almacenar en condiciones normales de operación. Sin embargo, este mismo diario informó que en menos de 24 horas la presa había experimentado “un ligero repunte”.

El incremento fue de 53 millones de metros cúbicos en su almacenamiento, quedando en 626 Mm3. Aunque positivo, según expertos, este aumento sigue siendo insuficiente para garantizar el abastecimiento a largo plazo.

Históricamente, la promesa del agua ha sido una constante en la región. Según la ponencia La Rehabilitación de la Comarca Lagunera, presentada en 1968 por Emilio López Zamora, la construcción de la presa permitiría irrigar hasta 300 mil hectáreas.

No obstante, se escribe en el documento, estudios posteriores revelaron que el volumen extraíble para un riego eficiente no debería exceder los 800 millones de metros cúbicos al año, lo que en realidad sólo permitiría regar bien unas 80 mil hectáreas, y siempre bajo la condición de concluir las obras de rehabilitación y racionalizar el uso del agua.

Lo cierto es que la historia de El Palmito está marcada por ciclos de escasez. En 1963, la presa se encontró prácticamente vacía. La irregularidad de los escurrimientos del río Nazas, su principal fuente, junto con los acuíferos subterráneos, ha sido un obstáculo histórico para garantizar el riego de toda la superficie cultivable, incluso antes del reparto agrario de 1936.

Hoy, metafóricamente se puede escribir que El Palmito tiene sed. Las imágenes son evidentes: en la zona de la cortina, el cielo todavía no hace espejo con el agua, hay grietas secas en la tierra, lanchas olvidadas y el paisaje de aridez se acentúa al observar pastar a caballos y vacas flacas donde se supone debería de haber agua.

Donde sí observé al menos dos embarcaciones fue en el vaso de la obra hidráulica que fue inaugurada el 6 de octubre de 1946. Desde entonces, este cuerpo de agua artificial es custodiado por una escultura gigante dedicada a Lázaro Cárdenas, el expresidente mexicano que impulsó su construcción como parte de un proyecto mayor para el desarrollo agrícola del norte del país. Aquella histórica mañana también estuvo presente Manuel Ávila Camacho, el entonces presidente de la República, quien fue el encargado de abrir las compuertas del gigante de concreto por primera vez.

Como dato técnico: El Palmito funge como una presa de almacenamiento ubicada en el cauce del río San Juan, afluente del Río Nazas. Su cortina, de tipo de gravedad y hecha de concreto, se eleva más de 120 metros sobre el lecho del río, lo que la convierte en una pieza clave del sistema hidráulico de La Laguna. Además de su función para riego agrícola, también es fuente de pesca, turismo, y el sustento de una comunidad de pescadores que hoy, inexorablemente, viven los estragos de su sed.

MIENTRAS LA FE NO SE SEQUE

Desciendo sobre la presa. Me dirijo hasta donde observo algunas, pocas, lanchitas descansando a la orilla de una mancha de agua. Llegando al punto observo a un hombre solitario dirigirse a una troquita aparcada metros arriba cargando una reja de pescados recién captuados.

Es uno de los pocos pescadores que siguen echándose al agua. Se llama José Erasmo, tiene 64 años, y con orgullo me dice que desde siempre ha vivido en El Palmito.

“Aquí nací, aquí he vivido toda mi vida, siempre pescando. Antes éramos muchos más, pero ahorita… quedamos como unos treinta”.

Sobre el nivel del agua, me dice: “pocos años la vemos así, muy abajo”.

Reitera que ha retrocedido tanto, que hasta hace poco tenían que caminar varios metros para poder echar andar la lancha.

“Ya recuperó como dos, tres metros… estábamos allá en la vuelta esa”, me pronuncia señalando con su dedo el horizonte. “Teníamos que caminar hasta allá”.

Aun así, cada mañana sale. “Todos los días me aviento un recorrido. A veces pesco, por una parte, a veces por otra, según cómo se vea el agua. Y sí, todavía sale tilapia, carpa, lobina, bagre. De eso vivimos. Nosotros vivimos del pescado”. Pero… el paisaje ha cambiado. El hombre de cabello cano recuerda a una presa llena e imponente. “Antes todo esto era agua”, me dice y pienso: “entonces ahorita estaríamos ahogados”.

“Hasta allá donde se ven esas lomas llegaba. Y sí, esta presa es de las más grandes. Por eso es que nos aguanta. Si fuera más medianita, ya no la tendríamos”, reflexionó el pescador.

También rememoró cuando la pesca era diferente. “Antes pescábamos lobina con caña. Ahora lo hacemos con red. Y no es igual, pero pues con eso la pasamos”.

Su esperanza está en las lluvias. “Gracias a Dios ya está lloviendo todos los días. El tiempo está bonito. Yo tengo fe en que se va a llenar. Cuando sube más el nivel, viene más gente, el turismo regresa. Pero ahorita, pues sí… hay poco”.

Hace unos 25 o 30 años existía, recordó, una presa más viva. “Ha cambiado mucho el sistema de vivir. Ahora son otros tiempos”.

También cambió la gente. “Los jóvenes ya no quieren ser pescadores. Por ahí hay dos, tres que le siguen, pero ya no. Yo pescaba con un compañero, pero luego cada quien agarró su motorcito y ahora salgo yo solo. Así ando, solito. Pero no dejo de venir”.

Me habló también de un Palmito viejo, el asentamiento original que fue sumergido cuando se construyó la presa. “Ahí vivía la gente. Todavía se ven las bases de las casas, allá por detrás de esas lomitas. Cuando bajó el agua, todo eso se destapó. Se puede pasar, nomás hay que pedir permiso. Está bonito todavía para allá”.

Con mucha o poca agua, José Erasmo siempre lanza su red. Sabe que, aunque el nivel esté bajo, la presa sigue viva de algún modo. Las lluvias recientes le renuevan la esperanza: confía en que los ciclos naturales harán su parte. Él, por lo pronto, se encarga de que no se le seque la fe.