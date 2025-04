¿El país más democrático?

Dos características de un régimen que ha dejado de ser democrático son la impunidad con los suyos, los de casa, y el abuso de poder. Estas acciones son posibles porque atrás han quedado los contrapesos, la división de poderes y la autonomía del Estado frente a los intereses poderosos.

El poder absoluto que rodea al actual régimen lo lleva a cometer abusos. No son excepciones, sino una forma de operar. Vimos ya casos como el vergonzoso nombramiento de Rosario Piedra para seguir con la captura de la CNDH, y la sucia incorporación de los Yunes para completar los votos morenistas en el Senado. Ahora fue el lamentable caso del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, uno de los peores que ha tenido ese estado y el país, que muestra cómo se construye la impunidad desde el poder. Fue muy desagradable el sapo que se tuvo que comer la presidenta, al justificar que el problema fue el exfiscal de Morelos. Como haya sido, las legisladoras morenistas que apoyaron a Blanco, "¡no estás solo!", quedaron embarradas en la mugre que deja la impunidad. No se trataba de juzgar a un legislador, sino simplemente de quitarle el fuero para que se hiciera la investigación, pero ni eso se pudo lograr. Las 251 legisladoras no se juntaron, y se perdió la votación para regresar el expediente a la sección instructora. Las legisladoras que votaron por Blanco quedaron muy lejos de la víctima, la media hermana del supuesto inculpado, y muy cerca de los acuerdos mafiosos entre Morena, el Verde y el PRI, para desechar el caso. Qué lamentable. El morenismo y sus aliados se parecen cada vez más al viejo partido gobernante. Para qué queremos PRI si tenemos a Morena. ¿Cuál es el mensaje para que alguna mujer presente una denuncia por violencia, maltrato o abuso sexual? ¿Cuál es el mensaje para exgobernadores de Morena que hayan cometido ilícitos? Ganó la impunidad y perdió la causa de la justicia.

Otro de los casos que muestra el abuso de poder es el de la "ministra" Yasmín Esquivel, plagiaría consagrada, que con tretas legales impidió que la UNAM pudiera dar a conocer el dictamen sobre su plagio. Ahora resulta que la que fue su asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, demandó a las autoridades, al exrector Enrique Graue Wiechers y al que era director de la FES Aragón. Una jueza, Flor de María Hernández Migangos, dictó sentencia en contra de estas autoridades y les impuso una multa de 15 millones de pesos a cada uno. Los patos contra las escopetas. La asesora de tesis tenía como modo de negocio el plagio de tesis y fue despedida de la UNAM. Guillermo Sheridan develó el plagio de Esquivel, la ministra, que ha sido empoderada por el morenismo y hoy aspira a ganar la elección para la SCJN. Esa persona puede llegar a ser la próxima presidenta del máximo órgano del Poder Judicial, de la mano de sus apoyos corporativos del SNTE. ¿Será México el país más democrático del mundo, como dijo Sheinbaum, con ese tipo de ministras plagiarias y hoy candidata? Podría ser una mala broma, pero a eso se ha llegado en la impartición de justicia del país. Se premia a la plagiaria y a su tutora y se castiga a las autoridades universitarias.

En el país más democrático que somos, según Sheinbaum, la UNAM hubiera dado a conocer su dictamen sobre el plagio; la asesora de tesis se hubiera quedado con su desprestigio profesional; la jueza hubiera sido sancionada por la judicatura y las autoridades universitarias tendrían el reconocimiento de su comunidad por cumplir con su deber. Por supuesto que la ministra no ganaría ninguna elección. Es más, en un país democrático no habría prosperado esa farsa de reforma judicial que meterá al país en una senda de autoritarismo e incompetencia de larga duración.

En un nuevo régimen que se dice el más democrático, hubiera prosperado la iniciativa de Sheinbaum en contra del nepotismo, sin posposición. En un régimen democrático se le habría quitado el fuero al exgobernador Blanco para que se enfrentara a la justicia. En un régimen democrático se tendría una fiscalía capaz y con autonomía para combatir la impunidad; se tendrían jueces capaces y autónomos y no diputados judiciales, como tendremos el 1 de junio. Ese régimen no existe porque domina el abuso de poder y la impunidad…

@AzizNassif