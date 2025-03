El impacto postpandemia en la sociedad

Fieles a nuestra condición humana, de corta memoria, hemos abandonado la idea de generar cohesión social y solidaridad en el día a día; prácticamente se han olvidado las consecuencias que trajo la pandemia y así lo reflejan los fenómenos de violencia que se han presentado en la era postpandemia.

Así lo expresa el sociólogo y doctor en Criminalística, Fernando Araujo Pulido, al señalar que cinco años después, se ha vuelto a generar ese distanciamiento entre la comunidad; se han abandonado los procesos reflexivos como sociedad y, en definitiva, no hubo cambios radicales en la forma de interactuar entre los individuos.

Conforme la idea de vivir una situación de riesgo se instaló en la consciencia colectiva, mientras compañeros de trabajo, vecinos, familiares o conocidos enfermaban o morían por el virus, se decía que la experiencia tendría que dejar una mejor humanidad, algún aprendizaje positivo.

“En gran medida, ese aprendizaje lo vimos más como un tema de disciplina, impuesta desde las autoridades gubernamentales y los medios de comunicación, no por voluntad propia ni como un ejercicio reflexivo de hacer comunidad, sino por la exigencia del momento”, sostiene Araujo.

Para ello, basta recordar los fenómenos de violencia que se han registrado en esta región el último año y lo que va de 2025, en los que han perdido la vida personas que participan en riñas, enfrentamientos familiares y de otra índole.

Esto es porque “una vez que se aligeró esa exigencia, regresamos a lo cotidiano; si bien la pandemia nos dejó encaminados como una sociedad más tecnológica, de alguna u otra manera no hubo cambios radicales en la forma de interactuar”.

Y es que, según indica, a nivel microsocial la vida cotidiana se resignificó en diversos aspectos, uno de los más representativos es nuestra relación con la tecnología.

En la actualidad, aspectos como el educativo ya no se pueden concebir sin recursos tecnológicos como las videollamadas, plataformas educativas, el contacto entre estudiantes y docentes, entre otras prácticas que ya son parte del proceso de enseñanza, pues la pandemia nos obligó, de forma abrupta, a generar nuevas formas de socialización desde una vertiente digital.

Otros cambios vertiginosos se dieron también en los hábitos de consumo, con el uso de plataformas tecnológicas que, en periodo de confinamiento, fueron vitales para acercarnos bienes y servicios, y que en la actualidad son herramientas muy habituales para comprar o realizar pagos mediante aplicaciones.

En cuestión de organización política, las redes sociales permitieron estar informados mientras permanecíamos aislados, y esto, a decir de Fernando Araujo, sirvió también para dejar elementos nodales para tener información de forma inmediata, a la vez que se construyeron distintos procesos para validarla y saber identificar fake news de datos certeros.

Sin embargo, la parte negativa radica en que, en esa medida, se ha dado una dependencia excesiva a los dispositivos tecnológicos, lo que ha incidido en el cambio de hábitos incluso biológicos.

“En la noche, antes de dormir, nuestra última interacción es con el teléfono celular, y al amanecer, lo primero que hacemos es ver la red social o consultar el correo electrónico; esto altera biológicamente a las personas”, sostiene.

No obstante, la hiperconectividad digital en que estamos envueltos hoy en día no es para todos, lo que también da lugar a una desigualdad que impide que cierto tipo de personas, no socialicen en estos espacios digitales, al no contar con dispositivos ni el internet adecuado para hacerlo. Esto, incide en una desconexión de las poblaciones en condiciones más vulnerables.

Otro factor que juega en contra es la inseguridad digital: hay una mayor exposición a que nuestra imagen y voz sean modificadas con inteligencia artificial, lo que eleva la posibilidad de sufrir algún delito cibernético o robo de identidad.

Esto, explica el sociólogo, es el resultado de que la sociedad ha sido rebasada por la criminalidad.

A este punto, hay que agregar la desventaja de las redes sociales, que de alguna forma han generado narrativas de violencia digital, al normalizar contenidos violentos que hace que las personas los reproduzcan sin identificar las consecuencias.

“Vemos cómo proliferan videos con ese tipo de contenidos, desde atropellamientos, enfrentamientos en escenarios incluso públicos, y en medio de esta narrativa de violencia los más vulnerables son los jóvenes”.

Al respecto, comenta que a tratarse de una generación de niños, jóvenes y adolescentes que pasaron más de dos años consecutivos y continuos conectados a redes y tecnología en general debido al confinamiento, el gobierno tiene el enorme reto de generar políticas públicas que los inmiscuyan en espacios de convivencia distintos a los digitales.

“Es una generación mal llamada pandémica, que encontró un refugio sistemático en su celular y que tiene dificultades para socializar en espacios públicos, incluso a nivel familiar, pero que en algún momento, estos jóvenes tendrán que salir al ámbito laboral y profesional con secuelas en sus habilidades de socialización”, refiere el sociólogo Fernando Araujo.

En retrospectiva, después de cinco años de la pandemia, es necesario volver a la reflexión, de identificar la trayectoria personal, pero también como parte de una comunidad; sobre todo, no olvidar que este tipo de fenómenos suelen tomarnos desprevenidos, de ahí que es importante estar alertas, señala.