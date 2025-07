El Estado pagará los estudios solicitados para la ampliación del Paso Vial Villa Florida: Abundio Ramírez

El dirigente del Colectivo Morelos, Abundio Ramírez Vázquez aseguró que el gobierno estatal absorberá el costo de los tres tipos de estudio que habitantes de la colonia Villa Florida han solicitado con relación a la obra de ampliación del paso vial, tras una reunión que se llevó a cabo con funcionarios del estado y del municipio.

Informó que se trata de los estudios sobre medición de ruido ambiental, sobre daños a las viviendas y de riesgo de accidentes, partiendo de que con la ampliación a un segundo carril lateral el bulevar La Nogalera quedará más cerca de las casas de la calle Rodolfo González Treviño, que está a un costado de la vialidad principal.

Según dio a conocer, durante la reunión que se sostuvo con el representante del gobierno estatal en la región, David Flores Lavenant y el director de Obras Públicas del Municipio, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, el funcionario del estado aseguró que éste absorbería el costo de dichos estudios, que es un aproximado de 160 mil pesos.

“Ya le habíamos comentado al secretario del Ayuntamiento, José Ganem sobre dichos estudios, pero no aceptaron y argumentaron que no eran necesarios”, dijo Ramírez, tras referir que las gestiones ante el gobierno estatal sí tuvieron resultado.

Incluso, dijo, se contratará al perito del Colegio de Ingenieros Civiles que se había propuesto para llevarlos a cabo. El funcionario, David Flores Lavenant no respondió a las preguntas de este medio de comunicación para confirmar si el gobierno estatal aportará recursos para llevar a cabo los estudios que demandan los vecinos.

Proceso legal no ha terminado

Abundio Ramírez aseguró que éstos no intervendrán en el desarrollo de la obra y también son independientes del proceso de amparo que sigue su curso y no ha concluido.

“El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab miente cuando asegura que ya está resuelto el amparo; la realidad es que todavía no hay una sentencia definitiva y seguimos peleando porque así sea”, dijo Abundio Ramírez, quien contradijo al funcionario municipal, que en días pasados declaró que ya no había obstáculos legales para continuar con la ampliación del Paso Vial Villa Florida porque la sentencia definitiva no favoreció a los quejosos.