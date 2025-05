Opiniones divididas en el Congreso por observaciones de la ASE a Torreón

Los diputados Antonio Attolini Murra y Felipe Eduardo González Miranda con opiniones divididas debido a las observaciones no resueltas de la Auditoría Superior del Estado al Ayuntamiento de Torreón.

En tribuna, el diputado Antonio Attolini Murra , exhortó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a informar por escrito sobre los planes que tiene para hacerle frente a las observaciones no solventadas del Ayuntamiento de Torreón en los años 2022 y 2023.

Lo anterior, según manifestó el legislador morenista, en atención solicitud de información que presentó vía Plataforma Nacional de Transparencia el día 16 de abril de 2025, a la que se asignó el folio número 050099900004625.

Indico que en respuesta a sus cuestionamientos en dicha solicitud, la ASE reveló que, en relación a los ejercicios fiscales del 2019 hay 48 observaciones sin solventar por un importe de mil 316 millones de pesos.

Para la cuenta pública del ejercicio 2020 son 45 observaciones sin solventar por importe de 512 millones de pesos; en el caso del 2021 son 78 observaciones con 307 millones de pesos.

En cuanto al 2022 son 66 observaciones por 181 millones de pesos; y en el caso del 2023 son 54 observaciones por casi 350 millones de pesos.

“La ASE da cuenta que en los últimos cinco años el Ayuntamiento de Torreón existen 291 observaciones no solventadas por un monto total de 2 mil 667 millones 995 mil 37 pesos con 62 centavos, eso al día de hoy, es la mitad del presupuesto anual”, precisó.

Subrayo que estos más de 2 mil 500 millones de pesos se ejercieron de manera irregular.

De acuerdo a la misma ASE, según explicó, lo anterior se turnó a la Unidad de Asuntos Jurídicos, misma que a su vez, lo turnó al Dirección de Investigación, sin embargo, los ejercicios del 2019 al 2023, continúan en la etapa de investigación por la Comisión de Presuntos Actos u Omisiones a cargo de los servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables que pudieran configurar alguna falta administrativa.

“Estoy utilizando la máxima tribuna del estado para hacer público y notorio el desfalco a las arcas públicas que la misma ASE a reportado como observaciones no solventadas desde el 2019 hasta el 20234 en el Ayuntamiento de Torreón”, insistió.

Advirtió que, si realmente se va a tener un compromiso con la seguridad, se debe entender a la seguridad como el ejercicio de derechos.

“Lo que esta información de la ASE de manera oficial esta comunicando a un servidor, es que la mitad del presupuesto de un año, los más de 2 mil 500 millones de pesos que fueron ejercidos de manera irregular se perdieron en la cloaca de la corrupción, y la gente que esperaba luminarias, drenaje, banquetas, equipamiento, seguridad, etc.; no lo recibieron”, afirmó.

Señaló que la seguridad es un compromiso con los derechos de todos y todas, y su pleno ejercicio.

“Desde que Jorge Zermeño era alcalde, hay observaciones hasta por montos de mil 300 millones de pesos como el reportado en 2019, y solamente en el periodo de Román Alberto Cepeda existen casi 800 millones de pesos de lo que la misma ASE señala que no son documentadas”, declaró.

Añadió que, con la información que hayan enviado los municipios, se sigue sin resolver el destino para ver hoy el ejercito de estos recursos.

“La pregunta es: ¿Qué esta haciendo la ASE? Porque, para que contesten que todavía la Dirección Jurídica esta evaluando si se determinan o no responsabilidades graves y no graves, en términos penales y administrativos, don un reporte de hace seis años, pues me parece que ya es sistemático si vemos que en 2019 no se hizo nada, al igual que en el resto de los años en mención”, revelo.

Advirtió que ese es el contubernio político y mafioso que esta denunciado, y del que incluso el Congreso también es participe, porque la Comisión de Auditoria y Cuenta Pública debió haber solicitado como esta en sus facultades al menos el informe semestral para dar cuenta de que esta haciendo la ASE.

“No se ha hecho nada de eso entonces es importante que de manera pública y notoria desde la máxima tribuna del estado, demos cuenta a la ASE, a la Fiscalía General del Estado (FGE), y proceder si se determinan o no responsabilidades graves al propio Tribunal; y si son no graves, a la Contraloría Municipal, pero que alguien haga algo”, inició.

Dijo que lo que quiere es dar cuenta con un escrito de manera muy formal a la FGE, que la denuncia de hecho que hizo en tribuna, sirve para que puedan proceder por oficio, es decir, la denuncia es pública y notoria, de tal forma que por lo acreditado por la ASE, que presentó este martes, existen indicios suficientes para poder iniciar una investigación.

“Ese es el paso, que la Fiscalía Anticorrupción inicie le investigación que lleva la ASE parando cinco años, de lo contrario estaremos viendo que en Coahuila vivimos una República simulada”, afirmó.

Por su parte, el diputado Felipe Eduardo González Miranda , manifestó que hoy, de manera sistemática, redundante en el tema, Attolini Murra sigue atacando al municipio de Torreón.

“El presenta un punto de acuerdo que esta fuera de contexto, que no tiene realidad ya que aparte de que no esta fundamentado, es. Un tema que él con un oficio pudo haber solicitado, aquí el asunto es que siempre es el afán de protagonismo que el diputado quiere tener”, puntualizo.

Añadió que el legislador morenista, tiene confundida una versión del Congreso de ser diputado, ya que siempre busca el protagonismo en lugar de buscar el bien de los Coahuileses.

Insistió en que en lugar de proponer, traer iniciativas, puntos de acuerdo, de salir a las colonias a caminar y trabajar.

“Yo creo que cuando estas formado desde el ataque, desde la critica, estas son las consecuencias. Tenemos que hacer un llamado y una invitación a que salgamos a las colonias a escuchar a la gente, que salgamos a ayudar, a trabajar, poner nuestro granito de arena”, mencionó.

Recordó que el Congreso del Estado es una caja de resonancia donde las y los coahuilenses esperan soluciones y propuestas, no solamente a escuchar a gente problemática.

Ante los señalamientos hacia la ASE, subrayó que eso es lo que el diputado morenista argumenta, sin embargo, todos saben que hay procedimientos.

Subrayó que la presunción de inocencia como cualquier otro ciudadano, en este caso el ente que es el municipio de Torreón, también tiene sus fundamentos jurídicos para poder defenderse.

“No estamos hablando solamente de esta administración, se esta poniendo en mesa diferentes administraciones o años, que todos tendrán sus métodos comprobatorios para poder aclarar cualquier observación”, indicó.

No obstante, manifestó que como legisladores no es su caso salir a defender, pues no es su papel, si no en este caso, en lo referente a tesoreros y contralores municipales del municipio de Torreón en turno, que este entre dicho este tema, hay un proceso y los municipios, sea cual sea, también tienen derecho a salir a hacer sus declaraciones de las observaciones.