Diputado Alberto Hurtado niega que sea un distractor conflicto entre morenistas

El conflicto que se registró entre algunos morenistas, el diputado Alberto Hurtado Vera negó que se trate de un distractor, luego de que el día anterior se publicara el presunto nexo entre el delegado del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, y Edgar Alejandro Villarreal “El Fresa”.

Por lo anterior, el legislador morenista afirmó que esas acusaciones son muy serias, además de recordar que, la foto que sale del delegado Américo Villarreal, resulta que es un primo de él, mismo que no esta detenido.

“Él ya salió aclarar que no conoce a la persona, pero yo creo que hay que profundizar más en esas notas sensacionalistas, como le pasó a Guillermo Anaya, hasta le decían narco Anaya o algo así le decían, y ahora ¿quien se acuerda?”, cuestionó.

Aunado a lo anterior, aclaró, con mucha seriedad y responsabilidad, según indicó, que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acusaciones.

“Los medios pueden manejar lo que deseen, siempre y cuando tengan bien fundamentado el tema, pero lo que es una realidad es que, yo veo esa nota que publicó tanto Reforma como algunos medios nacionales, sin pies ni cabeza, porque en Coahuila ya hemos vivido de ellos. Insisto, pregunten a Memo Anaya, no lo bajaban de narco, que si su cuñada, El Grande, Sergio Villarreal, que si el Cártel de los Beltrán Leyva, y el señor ahí anda. Creo que hay que ser un poco más profundo en esos temas, en esas notas, y evidentemente Américo tendrá que dar su versión”, resaltó.

Recordó que el delgado del Bienestar subió un video dando su versión, además de reiterar que esas notas sensacionalistas necesitan mayor investigación, pues de repente se van con la finta y se generan malos entendidos.

“Que si es una cortina de humo o no, no sabría decirlo, el tema es que nosotros estamos buscando, con llamados a la mesura, con llamados a la calma, decirle a Morena sobretodo que nos calmemos, nos controlemos, y que demostremos con trabajo que realmente queremos gobernar. Y a los servidores públicos por la marca Morena, que nos pongamos a trabajar porque son pocos los espacios como para estarlos perdiendo en grillas estériles”, destacó.

Subrayó que pudo ser un distractor, pudo ser que no, sin embargo por parte de la senadora Cecilia Guadiana y él no es así.

“Los que abrieron fuego fueron ellos, nosotros no, nosotros andábamos en las tareas cotidianas que hacemos, un distractor al menos por parte de nosotros no, fue un tema circunstancial, pero ya que me preguntan si quise aclarar de lo delicado que es de repente jalar notas sensacionalistas, con el debido respeto y la libertad de prensa que eso conlleva”, concluyó.