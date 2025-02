Diputada cuestiona impacto de la política de seguridad en relación con EEUU

La política de “abrazos y no balazos”, es la consecuencia de las medidas que tomó Estados Unidos; además, a pesar del aplazamiento por 30 días, la incertidumbre en el sector empresarial se mantiene, manifestó la diputada María Guadalupe Oyervides Valdés.

Bajo este contexto, la legisladora priista cuestionó que, si esas fueron las imposiciones del país vecino, es porque algo debe haber, a lo cual refirió estrictamente al problema migratorio que hay en la actualidad.

“Pero también a acusado abiertamente un narco gobierno, así que también, si existe este despliegue después de las negociaciones que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, como mexicana me da gusto, así como coahuilense, porque aquí tenemos muchas empresas que dependemos de la certidumbre económica bilateral que tenemos con Estados Unidos, pero el hecho de que sea un aplazamiento de 30 días, continúa para mi gusto muy personal, la incertidumbre para estos empresarios que le han apostado con todo al estado de Coahuila”, expuso.

Añadió que estamos en una posición seria, donde la presidenta lo marca hoy como un triunfo, sin embargo, dijo que ella lo ve como la manera en que nos ven en Estados Unidos, que no hay un control con este narco gobierno que ellos afirman.

“Pero más me preocupa porque si se tuvo que tener esta cobertura, una frontera con 10 mil elementos de la Guardia Nacional, así que como mexicana yo espero que este tema termine bien, pero también me pregunto qué es lo que va a suceder al interior del país. Ahí están las consecuencias de “abrazos y no balazos”, sigo insistiendo que Estados Unidos ha marcado la pauta para que la estrategia de seguridad en el país se convierta en una estrategia más formal, más seria”, sostuvo.

Expuso su preocupación respecto a que la presidenta lo tome como un triunfo.

“Para mi, las y los mexicanos seguimos en la incertidumbre y espero que corrija en los términos que permita el gobierno federal, una estrategia más seria y formal para las y los mexicanos”, concluyó.