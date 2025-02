DIF Viesca y Fundación Aún hay mucho por Ver buscan evitar la ceguera

La fundación Aún hay mucho que Ver en coordinación con el DIF Municipal de Viesca, ofrecerán consultas gratuitas a niños y adultos a fin de prevenir y detectar problemas visuales a tiempo. Cada miércoles, médicos especialistas se encargarán de brindar la atención a quienes así lo deseen en las instalaciones del DIF.

El arranque del programa se llevó a cabo este miércoles con la presencia de alcalde Jorge Vélez, la presidenta honoraria Vanessa Vázquez, así como con la regidora Laura Aguilar, quienes gestionaron la atención de la fundación, por lo que también estuvo presente Christian García Moreno, presidente de la misma.

“Gracias a las gestiones de alcalde, la presidenta honoraria y la regidora Laura Aguilar es que podemos tener en nuestras instalaciones Salud Visual a muy bajo costo. Aun hay mucho por ver, es una fundación que va dirigida a todos los niños y adultos. Los beneficios son examen de vista, presupuestos, lentes, cirugías de catarata a bajo costo. También habrá servicio de tamiz visual, miopía y detección de retinopatías, ojo seco, alergia ocular, presión intraocular, rehabilitación y terapia ocular, etc”; explicó Laura Peña, coordinadora de Salud Mental en el sistema DIF.

En su mensaje, el presidente de la fundación recordó que la salud visual es un derecho humano el cual debe ser atendido . Sin embargo, comentó que el tema no se había abordado hasta la actual Administración Federal.

“ En México hasta hacer algunos días ningún gobierno se había ocupado por el tema de salud visual. Hasta que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó el primer Programa de Cirugía de Cataratas con el cual podemos tener y facilitar, ahora con este consultorio, canalizar rápidamente. Porque uno de los requisitos de este programa es que los pacientes tengan su diagnóstico de catarata, sin él, el paciente tendría que trasladarse a un hospital privado y habría un límite para ese proceso”, explicó.

Y aseguró que con este trabajo en coordinación, Viesca es uno de los municipios de La Laguna que contará con servicio de atención visual de primer nivel en donde el primer objetivo será el combatir la ceguera.

“Hoy en México uno de los grandes problemas se llama diabetes y la diabetes está dejando ciegas a las personas, porque no duele, no se siente, a veces el paciente acude cuando ve una manchita a veces es demasiado tarde y el tratamiento puede llevarse de manera privada a costos muy altos. La prevención, que es lo que vamos hacer aquí, con pruebas no nada más para determinar si los pacientes requieren lentes, vamos a detectar cataratas, retinopatía diabética, glaucoma, es decir, realmente los equipos que vamos a tener y los especialistas que van a estar cada semana , van a contribuir no solo a la salud sino a la economía porque una consulta de este tipo, lo más cercano sería en torreón, cuánto costaría trasladarse y la consulta estamos hablando de 800 pesos y esto será sin costo en el DIF”.

Por su parte, el alcalde Jorge Vélez dijo “no podemos tener dinero pero tenemos amistades, relación con mucha gente y si trabajamos así unidos con tanta gente que quiera aportar”.

Mientras que la presidenta honoraria del DIF agradeció el apoyo de la fundación. “Muchas gracias por tomarnos en cuanta, muy agradecidos con nuestra regidora Laura por haberlos traído a nuestro municipio”.

La atención que se ofrecerá en el consultorio que se montó en el DIF Viesca, será cada miércoles en un horario de 10:00 a 15:00 horas.