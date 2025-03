Detiene amenaza de aranceles cerca de 80 inversiones: Coparmex Coahuila Sureste

La posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a productos mexicanos está generando un clima de incertidumbre que afecta directamente las inversiones en Coahuila, advirtió Alfredo López Villarreal, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste.

El empresario añadió que este freno a las inversiones podría tener repercusiones económicas graves para la entidad.

López Villarreal destacó que, a nivel nacional, cerca de 80 proyectos de inversión se encuentran detenidos debido a la preocupación generada por esta situación; de estos, 10 están directamente relacionados con Coahuila, lo que se traduce en una pérdida potencial de alrededor de 10 mil empleos en la entidad:

Ante este escenario, el líder empresarial hizo un llamado al Gobierno Federal para que considere la implementación de incentivos fiscales que puedan mitigar el impacto negativo de los aranceles.

El Presidente de Coparmex destacó que, actualmente, el ISN representa el 3% de los ingresos de las empresas de la región, lo que genera una recaudación aproximada de mil 800 millones de pesos al año; este tipo de ajustes fiscales, en su opinión, podrían ser importantes para que las empresas sigan operando a su máxima capacidad, en un entorno donde las incertidumbres siguen creciendo.

Aunque reconoció que nunca antes se han implementado exenciones fiscales de esta magnitud, ni siquiera durante la pandemia, López Villarreal expresó que esta es una situación excepcional que requiere respuestas a la altura del desafío.

"A pesar de que no hemos visto este tipo de medidas anteriormente, eso no nos debe impedir buscar soluciones creativas y prepararnos con diferentes alternativas, como un plan A, B o C", concluyó.