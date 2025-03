Detectan proveedores inexistentes

Se detectaron proveedores inexistentes en el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón-Matamoros-Viesca o Simas Rural que en el papel se dedicaban a mantenimientos de aparatos de aire y de sistemas eléctricos y los cuales representan un adeudo por más de ocho millones de pesos de un total de 16 millones por concepto de proveedurías, señaló José Antonio Gutiérrez Jardón, gerente general.

"En el tema de proveedores estamos revisando todo, estamos pagando los que ya verificamos, pero bueno pues hay unos que la verdad no entendemos cómo tienen esos grandes adeudos con proveedores que ya los revisamos y que prácticamente no existen. Al día de hoy, nosotros mandamos checar esos proveedores y no se va a pagar lo que no esté confirmado", mencionó.

El funcionario dijo que si el Simas Rural optimiza el gasto y busca la forma de incrementar la recaudación a mediano plazo, sí tiene la capacidad de cubrir el adeudo con las proveedurías que están plenamente identificadas.

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, trabaja con números rojos y tiene pasivos importantes que fueron creciendo durante muchos años, por diversas razones, incluido el alto costo por el consumo de la energía eléctrica.

Mediante el Oficio SIMAS/UA/005/2024, el organismo operador informó que al 31 de diciembre de 2024, se tenía un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 260,498.15 pesos. El Simas Rural cuenta con 42,584 usuarios registrados en 148 comunidades de los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca. Según Gutiérrez Jardón, solo 25 mil cuentas se encuentran activas y se tiene una cartera vencida de más de 100 millones de pesos "pero no es real" pues hay fincas que ya no existen y que tienen adeudos históricos.

Jardón dijo que ya se reunió con personal de los diferentes departamentos del Simas Rural y que la plantilla es de más de 150 colaboradores por lo que ahora se deberán tomar decisiones en base a las áreas de oportunidad, además de que está haciendo una revisión minuciosa en el tema comercial así como en la infraestructura que incluye 27 pozos, más de 30 cárcamos y cuatro tanques.

Hay que recordar que el año pasado se ordenó una auditoría al Simas Rural luego de que se detectaron pasivos por más de 270 millones de pesos, entre adeudos con la CFE y proveedores. Sobre ello, el funcionario detalló que el pasado 12 de marzo, exfuncionarios del Sistema ya entregaron la documentación correspondiente por lo que en los próximos días se estarán emitiendo los resultados por parte de la Auditoría Superior del Estado.