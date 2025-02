Destaca Sheinbaum coordinación con gobiernos de Durango y Coahuila en su visita a Mapimí 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó en su visita a Mapimí la coordinación con gobiernos de Durango y Coahuila así como la inclusión de su gobierno de nuevos programas del Bienestar.

Habló del próximo proceso electoral del primero de Junio donde se elegirán, además de las alcaldías en Durango, a las personas juzgadoras del Poder Judicial.

Además de Sheinbaum, tomaron la palabra en el evento realizado en la Unidad Deportiva de Bermejillo, Mapimí, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal; el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; Efraín Morales López, director general de la Conagua; Carlos Torres Rosas, coordinador general de los Programas del Bienestar; así como Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar y Josefina Nava Ortiz, beneficiaria del programa del Bienestar para las mujeres.

Tanto Villegas como Sheinbaum fueron muy bien recibidos por la población de Mapimí quienes les aplaudieron, en cambio al presidente municipal morenista de Mapimí, Fernando Reverte Granados, fue abucheado por la mayoría de los presentes al ser mencionado por ser el municipio anfitrión. Recientemente el Tribunal Electoral de Durango determinó sancionar a Reverte Granados porque se comprobó que cometió violencia política en razón de género contra la también morenista sindica municipal de Mapimí.

El gobernador, Esteban Villegas, reconoció la importancia de los programas sociales, por ello se comprometió con la presidenta, Claudia Sheinbaum a sumarse a aquellos de apoyo a personas con discapacidad.

"Es la primera vez que un presidente de la República, en este caso nuestra Presidenta, está tres días ininterrumpidos en un estado, le queremos agradecer que nos haya regalado estos tres días a Durango", dijo Villegas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también pidió un aplauso al gobernador, Esteban Villegas por asumir el compromiso de ampliar y hacer universal en Durango el programa de apoyos para Personas con Discapacidad.

El gobernador, Manolo Jiménez, manifestó todo su apoyo al gobierno de Sheinbaum en cuanto al tema migratorio defendiendo la soberanía de México pero también para fortalecer el comercio con Estados Unidos.

"Agradezco al gobernador de Coahuila y de Durango, porque aunque venimos de distintos partidos políticos, nos pusimos de acuerdo y estamos trabajando juntos para el pueblo de Coahuila y para el pueblo de Durango", dijo la presión de México.

Sheinbaum destacó obras y acciones para atender "de fondo" el problema del agua en Durango así como la tecnificación de riego proyectada para este año, la potabilizadora en la capital y las obras de Agua Saludable para La Laguna donde previamente Efraín Morales López, director general de la Conagua, habló que se destinarán mil 300 millones de pesos para conectar a Mapimí al proyecto de Agua Saludable para La Laguna.

Sheinbaum también habló del acuerdo hecho entre distritos de riego, empresarios y estados reconociendo la labor de Eduardo Tricio, presidente de Grupo Lala.

"Desde hace muchos años se concesionaron derechos de agua y cuando se concesiona el agua... Aunque no se use toda la concesión, ya nadie puede usar esa agua, y si por ejemplo hay un río que puede ser usado para riego o para consumo humano, y si en el pasado la concesionaron a una industria, ya no se puede usar entonces el primer acuerdo que tomamos es que los empresarios la regresaran a la nación para el derecho humano y el primero que decidió hacerlo fue Eduardo Tricio, y eso habla de empresarios con responsabilidad social así es que yo agradezco mucho a Eduardo y a todos los que tienen responsabilidad social", dijo Sheinbaum.

Migración

Sheinbaum señaló que los Estados Unidos de América no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y mexicanas que trabajan en Estados Unidos, y destacó que quienes así lo hacen dejan el 80 por ciento de sus ingresos en el otro país mientras que sólo el 20 por ciento regresa a México.

Programas Sociales

Sheinbaum habló en su visita a Mapimí la ampliación de programas sociales del gobierno federal y acciones de beneficio social en materia de vivienda.

Carlos Torres Rosas, coordinador general d los Programas del Bienestar, dijo que 13 mil millones de pesos se destinarán en Durango en beneficio de medio millón de familias a través de estos programas.

Poder Judicial

Respecto a la elección de quienes integren el Poder Judicial Claudia Sheinbaum señaló que México es el único país con este esquema que considera democrático para elegir a las personas juzgadoras (jueces, magistrados y ministros) y habló de la próxima elección que se llevará a cabo en Durango el próximo primero de Junio.

