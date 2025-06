Desestiman millonaria demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

Un juez federal desechó la demanda por 400 millones de dólares que Justin Baldoni presentó contra Blake Lively y Ryan Reynolds. De acuerdo con documentos judiciales citados por Us Weekly este lunes 9 de junio, el juez Lewis J. Liman resolvió a favor de la moción para desestimar el caso interpuesto por Baldoni, de 41 años, y la compañía Wayfarer, que acusaban a Lively, de 37 años, y a Reynolds, de 48, de presunta extorsión y difamación.

El juez también desestimó los cargos presentados contra The New York Times. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que Baldoni reformule sus acusaciones sobre incumplimiento de pacto implícito e interferencia con contrato, para lo cual fijó como fecha límite el 23 de junio.

Tras conocerse el fallo, los abogados de Blake Lively, Esra Hudson y Mike Gottlieb, emitieron un comunicado en el que celebraron el resultado legal:

“El fallo de hoy representa una reivindicación absoluta para Blake Lively, así como para todos aquellos que fueron arrastrados por Justin Baldoni y Wayfarer en esta demanda motivada por represalias, incluidos Ryan Reynolds, Leslie Sloane y The New York Times”, señalaron.

“Desde el inicio dijimos que esta demanda multimillonaria no tenía fundamento, y el tribunal lo confirmó. Ahora, nos enfocaremos en la recuperación de los gastos legales, así como en la búsqueda de daños punitivos contra Baldoni, Sarowitz, Nathan y los demás involucrados en este litigio abusivo.”