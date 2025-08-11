Torreón CONAGUA Transporte público UJED IMSS

Desaparece cuando regresaba de Químicas del Rey a Torreón; emiten ficha de búsqueda

No se sabe nada sobre él desde el 3 de agosto

GUADALUPE MIRANDA.-

La Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Coahuila solicita la colaboración de la ciudadanía para lograr la localización de Armando Galván Briceño de quien no se tiene información desde el 3 de agosto.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la citada Comisión, Armando se dirigía de Químicas del Rey rumbo a Torreón, sin embargo no llegó a su destino, lo que motivó a presentar una denuncia para su localización.

Se informó que Armando Galván, tiene 48 años de edad, es de complexión delgada, tez morena, cabello corto y entrecano de ojos medianos color café obscuros.

Como señas particulares, sus dientes laterales están quebrados y tiene el ombligo saliente a causa de una hernia umbilical.

La última vez que fue visto, usaba una camiseta a cuadros de color azul con negro, así como un pantalón de color negro, una gorra y tenis del mismo color.


La Comisión de Búsqueda pide que cualquier información sobre su paradero comunicarse vía inbox en su página de Facebook o bien comunicarse a los teléfonos que aparecen en la ficha: 844 114 0386, 8712 357199 y al 878 116 3532.





               
               


               

               
               

               
               
               
