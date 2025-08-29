Coahuila Ganaderos de Coahuila Seguridad Coahuila PRI Monclova empleos

Seguridad Coahuila

Decomisa Fiscalía General del Estado drogas y objetos robados

SERGIO RODRÍGUEZ

La Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación de la Región Centro, informó sobre 26 cateos realizados recientemente, logrando resultados positivos en el combate al delito.

Miguel Ángel Medina Torres, delegado de la FGE en la Región Centro, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad para inhibir la distribución de drogas.

“Al día de ayer llevamos 26 cateos. En la colonia Hidalgo se catearon dos casas del presunto responsable y de su padre”, informó el funcionario.

Explicó que el objetivo es detectar puntos de venta y distribución de sustancias ilícitas, sin perder de vista que el consumo es también un problema de salud.

“Más que quién copia, comercializa o distribuye, lo que nos interesa es el consumo, porque ahí interviene el tema de rehabilitación y salud pública”, señaló.


Cateos en colonias Hidalgo e Hipódromo


Medina Torres precisó que, además de la colonia Hidalgo, en la colonia Hipódromo se ejecutó otro cateo, tras ser señalado como punto de venta ilícito.


Comentó que durante estas diligencias también se detectó mercancía robada y productos duplicados, lo que generó sospechas de actividades de comercialización irregular vinculadas con otros delitos en la región.


“Nosotros vamos y cateamos cuando tenemos la sospecha, pero siempre cumpliendo con la ley y con la autorización judicial correspondiente”, subrayó el delegado ministerial.


Recalcó que las investigaciones deben apegarse estrictamente a derecho, solicitando las órdenes de cateo al Poder Judicial para evitar actuaciones arbitrarias que vulneren el debido proceso y la legalidad.


Importancia de las denuncias ciudadanas


Medina Torres destacó la participación de la ciudadanía en la detección de puntos de riesgo, recordando que la Fiscalía recibe y atiende tanto denuncias directas como anónimas.


“Es muy importante la participación ciudadana, porque las denuncias responsables nos ayudan a ubicar los puntos. Aquí en la Región Centro se respeta mucho ese tema”, dijo.


El funcionario advirtió que presentar denuncias falsas constituye un delito, ya que distrae a las corporaciones de seguridad y entorpece las investigaciones legítimas de la Fiscalía en la región.


Finalmente, aseguró que los operativos continuarán reforzándose, con la convicción de actuar conforme a la ley y en respuesta a los reportes responsables presentados por la ciudadanía.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx