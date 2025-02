Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la concupiscencia de la carne, logró con untuosos argumentos que Florilí, hermosa joven, le hiciera entrega de sus pródigos encantos. El acontecimiento tuvo lugar en la habitación 210 del Motel Kamawa, el cual ofrece a su clientela, entre otros atractivos, jacuzzi, TV porno y servicio de bar y restorán. Consumado el erótico episodio Florilí se arrepintió de su desliz y le reprochó al avieso galán: “¡Lo que acabas de hacer conmigo no tiene nombre!”. “¡Uh! -replicó el lúbrico sujeto-. Es una de las actividades humanas que más nombres tienen”. Don Frustracio, el esposo de doña Frigidia, les confió a sus compañeros de mesa en el Bar Ahúnda: “Anoche le hice el amor a mi mujer, y se lo hice con tal fogosidad que por poco la despierto”. “La Bamba”, en la interpretación del infortunado Ritchie Valens, es la única canción que no está cantada totalmente en inglés que figura en la lista, hecha por la revista The Rolling Stone, de las 500 mejores canciones del repertorio americano. Pues bien: el novio le anunció a su dulcinea el día de la boda: “En vez de la Marcha Nupcial pediré que nos toquen ‘La Bamba’”. Preguntó ella, extrañada: “¿Por qué?”. Respondió el impaciente enamorado: “Porque a partir de esta noche voy a estar arriba y arriba”. Quizá mis palabras sonarán muy duras -las palabras que dicen la verdad siempre son duras-, pero pienso que México ha caído en manos de una ralea de truhanes. La fotografía que muestra a Andrés Manuel López Beltrán al lado de Rubén Rocha, el llamado narcogobernador de Sinaloa, morenista de nuevo cuño y caño, exhibe un cinismo desorbitado, un gran desprecio por los ciudadanos no sólo de ese estado, sino del país entero, y un absoluto desdén por la opinión pública. Constituye también un nuevo espaldarazo de la dinastía lopezobradorista a los grupos criminales que señorean la entidad, con los cuales Rocha ha tenido comprobados vínculos. Nulo respeto hay ya por las formas, y ninguna decencia en el manejo de la política. Los detentadores del poder exhiben sin tapujos su soberbia, y la arrogante conducta del tal Andy es evidencia de que quien manda en el país no está en el Palacio Nacional, sino en el rancho a donde supuestamente se fue el que no se ha ido. Generalmente el descaro es fruto de la ignorancia. López Beltrán, al igual que su papá, no parece tener más letras que las que forman el tendencioso nombre de Morena. Con el PRI de antaño ha sido comparado el partido de AMLO. Mala la comparación. Ciertamente los priistas del pasado tenían muchos vicios -la corrupción el principal entre ellos-, pero al menos aquéllos guardaban las formas y procuraban presentar ante la ciudadanía un rostro presentable. No actúa así López Beltrán, el morenista mayor después del papá de todos. A la manera de su progenitor, Andy anda ya en anticipadísima campaña presidencial, y se comporta con la misma altanería del cacique, y sin tomar en cuenta a la corcholata de éste. Lejos de mí la temeraria idea de pretender orientar a Claudia Sheinbaum, pero en su lugar yo no quitaría los ojos de Andy, una de las varias espadas que sobre su cabeza penden por designio de López Obrador. “¡Corramos! -le dijo lleno de alarma el pueblerino a su amigo de la ciudad-. ¡Ahí viene El Mochahuevos!”. “¿Quién es ese?” -preguntó el forastero al tiempo que junto con el otro emprendía la carrera. “Es un loco furioso -respondió el lugareño sin dejar de correr-. Con un machete le corta los testículos al que tenga tres”. Opuso el amigo: “Nosotros tenemos dos”. “Sí -replicó el otro acelerando el paso-. Pero el loco primero corta y luego cuenta”. FIN.