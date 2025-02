Cumpleaños es nombre de Perogrullo, el mismo vocablo nos dice lo que celebramos, así, aparentemente no tenemos la necesidad de dar una explicación sobre su origen o lo que significa.

El ciclo de los años es una manera natural de medir el tiempo, pues corresponde a los cambios de estación, lo que permitió a los hombres de hace diez mil años prever el clima propicio para los cultivos, pues de otra manera eran incapaces de hacer que los vegetales se reprodujeran, cereales principalmente.

Desde entonces los ciclos naturales amplios se contaron por años. Los sumerios, hace cinco mil años, inventaron el primer calendario anual descubierto hasta ahora, aunque no con la exactitud que en la actualidad tenemos, y este modo de contar el tiempo cundió por todo el mundo a través de los egipcios y del imperio romano en occidente.

En la antigüedad europea la gente que festejaba a una persona por alguna razón, la rodeaba de velas para protegerla de los malos espíritus durante un año. Siempre la luz de una candela se ha tomado como positiva para los humanos. Luego las velas rodeaban los pasteles cuando éstos llegaron a ser comida festiva. En la alta edad media la Iglesia no aprobaba esa forma de festejar porque provenía del paganismo, pero luego la costumbre tan arraigada prevaleció, principalmente porque se empezó a celebrar la natividad (el cumpleaños) de Cristo con ese tipo de festejo.

Todo esto nos lleva a recordar que celebramos los aniversarios por años, no por meses ni por decenios porque los primeros nos parecen demasiado cortos y los segundos muy largos. Así medimos la edad de las personas y por extensión la de las instituciones y otras cosas, como acontecimientos tanto felices como aciagos.

Recordamos algunos hechos por ciclos anuales, pues carece de sentido estar contentos todos los días de nuestra vida por algún acontecimiento feliz, o estar diariamente afligido por uno adverso después de que haya pasado el periodo de duelo. Ese es el significado de la celebración de los cumpleaños: acordarnos de lo que sucedió en un momento determinado y congratularnos por ese acontecimiento.

Las maneras de celebrar algún cumpleaños varían según las costumbres de cada país, aunque tienen un sustrato común. Hacer una comida festiva es lo que prevalece en los festejos, y entre estos alimentos está el pastel de fiesta, adornado alegremente para que exprese la felicidad de los festejantes. Pero también se necesita darle la importancia dentro del homenaje, por eso al principio de estos usos, al simbólico pastel y ya no al festejado, se le rodeaba de luz, con velas encendidas, para impedir que los malos espíritus llegaran al agasajado. Tiempo después las velas se empezaron a colocar sobre el pan, y aún más tardíamente se contaban las velas según el número de años del homenajeado.

La canción "Happy birthday to you" fue compuesta por las maestras hermanas Mildred y Patty Smith Hill en 1893. Desde hace mucho tiempo es la canción más popular en Estados Unidos de América, además se ha extendido a muchos otros países tanto de habla inglesa como de otros idiomas, con la letra traducida. El compositor alemán Peter Heidrich, nacido en el año 1935,? realizó una obra para cuarteto de cuerdas titulada Variaciones de Cumpleaños Feliz. En México acostumbrábamos Las Mañanitas (aún lo hacemos) pero con esta canción se celebra más bien el santo de una persona, fiesta semejante, pero no exactamente igual al cumpleaños. Sin embargo, con la costumbre importada de preferir celebrar el cumpleaños sobre el santo, hizo que los mexicanos cambiáramos la celebración y cantamos Las Mañanitas al cumpleañero, no a quien celebra la fecha dedicada al santo de quien adquirió su nombre según el calendario de la liturgia católica, como se hacía todavía hace setenta u ochenta años. ¿Se acuerda?

Esta columna nació el 29 de febrero del año pasado. Entonces por estos días cumple su primer aniversario. El día del cumpleaños de la entrega de estos textos no se puede celebrar sino cada cuatro años, pero el aniversario anual, sin la fecha exacta, sí se festeja porque aparece semanalmente, entonces el cumpleaños tendría que ser en la última semana del segundo mes del año, lo que está sucediendo ahora. A usted agradezco, amable lector, que haya durado todo este tiempo.