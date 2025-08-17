Nosotros Eventos columnas Sociales

Cumpleaños de película

Aldo y Josué.

El pasado 6 de agosto, Aldo Magallanes, colaborador de El Siglo de Torreón, festejó su cumpleaños en la Quinta La Docena con una reunión llena de alegría y buena compañía. La temática de la celebración estuvo inspirada en la nueva película de Superman, creando un ambiente divertido y memorable para todos los invitados.

Durante la fiesta, se disfrutó de música a cargo del grupo Toro Viejo y Mando Discreto, quienes amenizaron la noche con su repertorio. El pastel y las decoraciones se ajustaron a la temática, logrando un toque especial y personalizado.

Entre los asistentes se encontraron Maru y Jaime, padres de Aldo, Josué y Ernesto Díaz, entre otros invitados que compartieron risas y buenos momentos.

La celebración fue una muestra de cercanía y alegría, reflejando el afecto de familiares y amigos hacia Aldo en esta fecha especial.


               
               


               

               
               

               
               
               
Aldo y Josué.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
ID: 2407053

      


