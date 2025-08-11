Cuenta regresiva para Míster Laguna Classic

Deportes Santos Laguna Canelo Álvarez Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Femenil Leagues Cup

Los atletas ya están en la etapa final de su respectivas preparaciones para este tradicional evento que reúne al talento fisicoculturista. (Archivo)

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

Ya está en marcha la cuenta regresiva para la máxima cita de los físico culturistas en la Comarca Lagunera: el Míster Laguna Classic 2025, que se celebrará el próximo domingo 17 de agosto, a partir de las 12:00 horas, en el salón de eventos de un conocido centro comercial, ubicado al sur de esta ciudad.

CONTEO FINAL

Los atletas de la Comarca Lagunera y también los procedentes de otras latitudes, ya se encuentran en la fase final de su preparación rumbo al gran reto de subir al escenario y ahí, sobre la tarima, demostrar los frutos del gran trabajo realizado en el gimnasio, en la suplementación y en el ingrediente principal: la disciplina.

Han sido meses de arduo trabajo para llegar en las mejores condiciones a esta cita, la cual es toda una tradición en la Comarca Lagunera y que reparte una atractiva bolsa de premiación, con un nivel competitivo bastante elevado.

El comité organizador, encabezado por Agustín Rodríguez e Ismael Delgado, ya está afinando los detalles finales para recibir a los competidores en las mejores condiciones posibles, mientras que los prestadores de servicios como el bronceado, ya también están preparándose de la mejor manera para dar la bienvenida a los competidores.

Desde hace algunas ediciones, el certamen se realiza en este salón de eventos del centro comercial Intermall, donde se tiene la comodidad de tratarse de un recinto techado, y con aire acondicionado para la comodidad del público, de los jueces y los participantes.


OPEN NACIONAL 


En base a su estupendo nivel de competencia, con grandes atletas, el Míster Laguna Classic tendrá una vez más el status de Open Nacional, con una premiación importante, que tendrá como máximo incentivo, 20 mil pesos en efectivo para el campeón absoluto varonil, además de excelentes montos para las campeonas absolutas de bikini y de wellness femenil.


Las inscripciones, clasificación y pesaje, se realizarán el sábado 16 de agosto, de las 09:30 a las 13:30 horas, en el gym SF Premium Fitness, donde los atletas deberán presentarse con la indumentaria que portarán en la competencia.


Para los atletas foráneos, las inscripciones serán el propio domingo 17 de agosto, de las 09:00 a las 11:00 horas, en Intermall Laguna, donde deberán también portar la indumentaria de competencia.


Serán un total de 36 categorías en competencia, desde juveniles con límites en 16, 18 y 21 años, hasta los Clasificados superiores a los 90 kilogramos de peso; los campeones de cada una de las divisiones de Clasificados, avanzarán a la gran final para disputar el título absoluto


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx