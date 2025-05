A más de ocho mil años de su origen, el vino continúa como una de las bebidas preferidas por muchos, no sólo por su sabor derivado de una fascinante fabricación, si no también por sus propiedades ventajosas para la salud.

En reuniones con amigos, para celebrar en familia o simplemente para disfrutar de un momento de relajación en el día, el vino se convierte en un elemento que va más allá de la experiencia culinaria. Se convierte en un símbolo de socialización y celebración.

En ese sentido, las propiedades de la considerada bebida universal no pasan desapercibidas. Por ello, aquí se enlistan algunos vinos y sus ventajas para la salud.

TAMBIÉN LEE ¿Qué le pasa a tu cuerpo si comes muy rápido? Esto dicen expertos

No se recomienda comer rápido debido a las afectaciones que puede traer a la salud

¿Cuál vino elegir según tu salud?

Elige vino blanco si...

no buscas beberlo con frecuencia, deseas un sabor dulce y no posees un estómago sensible, ya que su alto nivel de acidez puede desencadenar diversos padecimientos estomacales como reflujo gastroesofágico. Además, cuidado si tienes problemas con la glucosa, puesto que algunos vinos blancos pueden contener hasta un 65 por ciento más de azúcar que los tintos.

Elige vino rosado si...

buscas un sabor suave y mejorar la salud del corazón. El rosado aún conserva antioxidantes que combaten el daño celular a causa de los radicales libres. Es más ligero que el vino tinto, tanto en cuerpo como en contenido calórico, por lo que es ideal para acompañar con comidas ligeras.

Elige vino tinto si...

deseas mejorar tu salud cardiovascular, disminuir el colesterol LDL y reducir la presión arterial. El punto clave está en optar por un vino tinto seco y joven, sin azúcar residual. Su alto contenido en resveratrol tiene relación positiva con la protección de las células contra el daño oxidativo, la mejora de la circulación y la reducción de la inflamación. Así también, los flavonoides contribuyen a la reducción del colesterol malo.

TAMBIÉN LEE Lo que debes saber antes de tomar vino

Piérdele el miedo a la experiencia vinícola.

¿Cuánto vino se puede beber al día sin dañar la salud?

A pesar de sus beneficios, debe tenerse en cuenta que su consumo debe ser en cantidades pequeñas o moderadas. Es esencial no comenzar a beber con la creencia de que la frecuencia con la que se consuma significará menor riesgo de daños en la salud.

Caer en excesos podría resultar contraproducente, además, "existen maneras mucho más efectivas de prevenir enfermedades", detalla Medline Plus.

El sitio especializado en salud aconseja beber no más de 1 copa al día en mujeres y no más de 2 copas al día en hombres, puesto que beber en exceso puede ocasionar daños al corazón y al hígado.

TAMBIÉN LEE ¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomas Coca-Cola todos los días?

El consumo diario del refresco podría perjudicar la salud de muchas maneras