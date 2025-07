Cristina Rivera Garza regresa a Coahuila

Tras cuatro años de ausencia, la laureada escritora mexicana Cristina Rivera Garza retornará a Coahuila para presentarse en la Feria Internacional de las Artes (FINA) 2025 de Saltillo. El evento consistirá en un conversatorio sobre su trayectoria, donde estará acompañada por la la poeta y periodista Sylvia Georgina Estrada. La cita es el viernes 18 de julio, a las 19:00 horas, en el patio central del Centro Cultural Vito Alessio Robles, en el centro de la capital coahuilense.

Organizada por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, se tratará de una actividad gratuita y abierta a todo el público interesado.

Ganadora del Premio Pulitzer 2024 por su libro 'El invencible verano de Liliana' (Random House, 2021), donde aborda con profunda sensibilidad el feminicidio de su hermana y la violencia contra las mujeres, Cristina Rivera Garza se ha convertido en una de las voces más importantes de la literatura contemporánea mexicana.

En entrevista exclusiva, Sylvia Georgina Estrada indicó que la obra de Rivera Garza merece ser leída no sólo por su vigencia, sino también por su propuesta. Se trata de una autora que no teme a los géneros y lo mismo puede trabajar la ficción, la crónica, el ensayo e incluso la poesía. En sus libros es notable el extenuante trabajo de investigación que realiza para abordar un tema determinado.

"También propone nuevos acercamientos a la literatura. Aborda temas como la memoria, la identidad fronteriza (algo súper importante para la identidad mexicana), la migración. Y también pensaría que la obra de Cristina realmente está arraigada en cuestiones sociales y culturales mucho más amplias".

Si bien, El invencible verano de Liliana otorgó toda una serie de grandes reconocimientos a Rivera Garza (Premio Mazatlán de Literatura 2022, Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2022, Premio Rodolfo Walsh 2022, además del Pulitzer 2025 en la categoría Memoria o Autobiografía), su repertorio literario es sumamente amplio.

Destaca 'Nadie me verá llorar' (1999) y La Castañeda. Narrativas dolientes desde el Manicomio General de México, 1910-1930', donde la autora muestra sus investigaciones en el manicomio de La Castañeda; Autobiografía del algodón (2020), nutrido por testimonio personal, documentos y con José Revueltas como un eje literario para abordar temas como la frontera, la identidad y el territorio, o 'Me llamo cuerpo que no está' (2023), el volumen que reúne su poesía completa y muestra su capacidad para crear imágenes profundas y sensibles, entre otros.

"En general, la obra de Cristina tiene una parte muy experimental. Es una obra que se mueve mucho, que no le tiene miedo a los géneros híbridos, que puede ir entre el ensayo, la autobiografía y la narrativa. En cuanto a la poesía, siento que también tiene este mismo enfoque de exploración, como de esta conexión con lo social y lo política, esta incursión en la memoria, en cuestiones de identidad. Y también el tema de la violencia, que aparece en varias de las obras de Cristina".

FORMATO DEL ENCUENTRO

Sylvia Georgina Estrada adelantó que el evento tendrá el formato de un conversatorio y se tocarán los temas antes mencionados, junto al uso de técnicas narrativas y poéticas, y el empleo de archivos como herramientas de creación. Así como la publicación de su más reciente libro, 'Terrestre' (2025).

"Ella habla de algo que ella misma ha nombrado como 'el archivo de los afectos', refiriéndose a los documentos personales de su hermana Liliana y que la llevaron a escribir este libro que ganó el Pulitzer. Entonces, pienso que hay también como una material que ella trabaja, no solamente con las emociones, sino con esta materialidad que tiene el cuerpo y los archivos. Pero los archivos como una cuestión táctil; los archivos no sólo son las cifras o las historias que contienen, sino que también son las personas que los tocaron, las que escribieron en estas páginas".

Por último, Sylvia Georgina Estrada comentó que vale la pena escuchar a Cristina Rivera Garza de viva voz y leer su obra, sobre todo para acercarse a los distintos temas que inquietan a la autora