Convidados de piedra

La mayoría de los liderazgos del PRI militan hoy distintas formaciones políticas, mayormente en Morena, o están retirados. Guiado en otro tiempo por reformistas de la altura de Jesús Reyes Heroles y Porfirio Muñoz, los mandos de la institución creada por Plutarco Elías Calles están ahora en manos de los peores. Carlos Ramírez Marín renunció en protesta por la alianza con el PAN en las elecciones presidenciales de 2024. Marginado de la sucesión del gobernador de Yucatán varias veces y frente a la virtual extinción del dinosaurio, se afilió al Partido Verde por el cual es ahora es senador. Ramírez presidió la Cámara de Diputados en dos ocasiones y fue el segundo secretario de Desarrollo Urbano en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

En la sesión de la comisión permanente del Congreso de la Unión, del 20 de junio, Ramírez Marín dio cátedra política. Las fracciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se oponían al periodo extraordinario de sesiones para discutir y votar un paquete de iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, telecomunicaciones, antilavado y desaparición forzada, entre otras. Si Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, ya le había marcado el alto al coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, por «meter la agenda política por la puerta trasera», esta vez Ramírez dijo que el coahuilense actuaba por mero cálculo político.

El número dos del PRI acusó a Morena, el PT y el Verde de querer «destruir el México democrático que recibieron». ¿Democráticos los fraudes para imponer a Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Peña Nieto en la presidencia? ¿Democráticas las elecciones para gobernador de Coahuila de 2017 y la anulación de alcaldías ganadas por la oposición en estado? El exgobernador denuncia un Estado «policiaco y totalitario». ¿No fue ese el sello de la «dictadura perfecta» y de su Gobierno? «No podemos votar a favor del periodo extraordinario porque (...) los llena la soberbia», vociferó. ¿Y su hibris?

Ramírez Marín describió, en su turno en la tribuna, el cálculo político de la oposición. «(En) el tema de los aranceles, adoptamos una postura a favor de México: sí, pero no; calculemos, midamos, que no le vaya a salir demasiado bien al Gobierno. (...) No vaya a ser que la presidenta se lleve todo el mérito de la negociación con Donald Trump. No vaya a ser que la presidenta se lleve el mérito de haber propuesto la semana (laboral) de 40 horas. No vaya a ser que a la presidenta le salgan bien estas reformas (...) y podamos tener una seguridad pública como la hemos deseado desde hace tanto tiempo, y que no se la salido bien a nadie».

El diputado yucateco, cuya dimisión encolerizó a la cúpula del PRI, pidió a los diputados y senadores de la comisión permanente anteponer el bien de la nación al cálculo político-electoral. «Al país le perjudica un periodo extraordinario en este momento? No». La sesión extraordinaria, autorizada con 26 votos y rechazada por nueve, se realizó entre la segunda y la tercera semana de junio. Las reformas promovidas por la presidenta Sheinbaum fueron aprobadas. Lo demás es pirotecnia, juegos malabares para la galería. El PRI y el PAN dieron luz verde a la agenda legislativa de Peña Nieto cuando eran mayoría sin tomar en cuenta a la ciudadanía ni a la oposición. El control del Congreso lo perdieron desde 2018, y mientras no tengan suficientes votos en las urnas serán como convidados de piedra. Soflama sin resultados.