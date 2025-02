MINDFULNESS HOY EN DÍA

No deja de sorprender el grado de violencia que encontramos expresado en los diversos medios de comunicación. Sabedores de que es un tema que vende, los productores y difusores de información hacen un especial énfasis en asuntos que tienen que ver con la violencia en sus diversos modos, tanto que nos presentan un mundo que a ratos parece invivible.

Los estudiosos de la conducta humana afirman, con bases científicas, que el aislamiento al que nos empujan los medios digitales nos vuelve torpes para la convivencia con otros. Vamos esperando que los demás respondan como lo haría nuestro aparato digital, al primer clic y justo como queremos que lo haga. Se nos olvida que la convivencia entre humanos no se da de este modo, y que esperarlo solamente va a generar frustración e irritabilidad. No extraña entonces que surjan los conatos de violencia, cuando una persona no siente satisfechas sus expectativas con relación a otra persona. Nos vamos convirtiendo en reactores de mecha corta, por lo que, a la primera de cambios, podría generarse la agresión.

Si nos remontamos en la historia, recordaremos que los primeros homínidos requirieron de acciones grupales para su sobrevivencia. Un individuo en forma aislada estaría limitado para conseguir alimento y para defenderse de los depredadores. En cambio, la organización grupal le proveía de mayor seguridad y sustento. Así fue como los nómadas avanzaron en grupos, y mucho tiempo después se asentaron, conformando las primeras comunidades. Entre ellos fueron detectando diversas necesidades y surgió la especialización, de modo que ya no todos cazaban o sembraban. Hubo quienes se dedicaron a otras labores y la interacción entre unos y otros se dio mediante el trueque.

A la vuelta de los siglos, las comunidades fueron mejorando, se sometieron a distintos regímenes políticos, tal vez hasta la segunda mitad del siglo dieciocho, con la revolución industrial que marcó un cambio de paradigma. Las religiones suplieron en buena medida el llamado al orden de los antiguos soberanos, y se hizo más marcada la diversificación entre grupos y comunidades a lo largo y ancho del orbe.