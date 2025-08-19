Construyen parque lineal Zaragoza Sur con cancha y trotapista en Torreón

Torreón Torreón AYUNTAMIENTO DE TORREÓN Clima en La Laguna Seguridad Pública Peñoles

MARÍA ELENA HOLGUÍN

Se llevan a cabo los trabajos del parque lineal en la colonia Zaragoza Sur, donde se proyecta la construcción de una cancha de futbol con pasto sintético y gradas para espectadores, así como una trota pista de concreto.

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas informó que la obra forma parte del eje rector de Infraestructura y Servicios de Calidad de la administración municipal.

Señaló que el parque lineal Zaragoza representa un compromiso firme con el bienestar y la calidad de vida de los torreonenses, al ofrecer un espacio destinado a la recreación, la activación física y la convivencia segura.

El proyecto incluye rampas y banquetas que van a mejorar la accesibilidad, junto con la integración de jardines, árboles nuevos, bancas, bolardos y dispositivos reductores de velocidad, que contribuirán a un entorno urbano más armónico.

Se incluyen andadores peatonales y áreas para ciclistas, además del hermoseamiento general del área.


De esta forma, agregó el funcionario, el parque lineal Zaragoza se consolida como una obra significativa en la construcción de espacios dignos para niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores, reafirmando el compromiso de esta Administración con el desarrollo social y urbano del Municipio de Torreón.


Cabe destacar que este proyecto forma parte de una estrategia integral para fortalecer el tejido social a través de espacios públicos seguros, incluyentes y funcionales.


“La creación de entornos como el parque lineal Zaragoza no solo promueve estilos de vida saludables, sino que también impulsa la participación ciudadana y el sentido de pertenencia comunitaria, pilares fundamentales para el crecimiento sostenible de nuestra ciudad”, según dijo el director de Obras Públicas del Municipio.


La construcción del parque lineal en la colonia Zaragoza Sur está a cargo de la empresa Edificaciones y Multiservicios Loar, S.A. de C.V, ganadora de la licitación pública, y abarcará nueve cuadras a lo largo del bulevar San Carlos, bajo las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ahí se encuentran.


La inversión será por alrededor de 5 millones de pesos.



