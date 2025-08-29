Constancia de semanas cotizadas en el IMSS: qué es y cómo solicitarla

La constancia de semanas cotizadas es un documento clave para cualquier trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A través de él puedes conocer cuántas semanas de trabajo han sido registradas a tu nombre, verificar que tus patrones hayan realizado las aportaciones correspondientes y comprobar el salario con el que fuiste dado de alta.

Este comprobante no solo es útil para revisar tu historial laboral, también se vuelve indispensable cuando llega el momento de solicitar una pensión o acreditar tu antigüedad.

Formas de obtener la constancia

Existen dos maneras de tramitarla y ambas son gratuitas:

En línea

Ingresa a la página de Servicios Digitales del IMSS.

Proporciona tu CURP, tu Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico.

El documento será enviado directamente a tu correo.

De forma presencial

Acude a la subdelegación del IMSS que te corresponda, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:30 horas.

Presenta tu CURP, NSS e identificación oficial vigente.

Con cualquiera de estas dos opciones, podrás tener acceso a tu historial laboral registrado en el IMSS y contar con la constancia necesaria para futuros trámites de pensión o comprobación de derechos.