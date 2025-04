Concientizan sobre Crisis de Desapariciones a jóvenes de UA de C Torreón

Porque la conscientización y visibilización de sus seres queridos que no han llegado a casa también es parte de su búsqueda, el Colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, participó en el conversatorio titulado "Crisis de las Desapariciones en México y sus repercusiones en La Laguna", organizado por el comité local Miguel Ramos Arizpe, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UA de C Torreón.

La intención era sobre todo tener un acercamiento con los jóvenes, al ser considerados como una "presa fácil" para el crimen organizado para engancharlos, por ello integrantes del colectivo participaron para mostrarles una parte de su realidad .

"Para nosotros esto es búsqueda, la concientización y la visibilización sobre todo, para la no repetición, como siempre lo he comentado, sobre todo con los chicos, los jóvenes que son los más vulnerables a ser enganchados por el crimen organizado para sus trabajos ilícitos y si no, pues acabar con ellos en el peor de los casos", dijo María de la Luz López Castruita, madre de Irma Claribel Lamas López, desaparecida el 13 de agosto de 2008 en Torreón; tenía 17 años de edad.

Su hija, en su discurso ante los jóvenes universitarios, dijo, fue enganchada con engaños. Aquel 13 de agosto, se vería en la central camionera con una mujer, a quien había conocido hacía poco tiempo y que la había invitado para un concierto en Saltillo.

Desde entonces su familia no ha parado de buscarla.

Para evitar la no repetición, el colectivo busca acercamientos con las autoridades , para después acudir a los planteles educativos, incluso de nivel básico para llevar su mensaje.

"Esto ya hemos tenido las pláticas en Matamoros, San Pedro, Torreón gracias a Dios hemos tenido el acercamiento con el municipio para que nos puedan abrir estos espacios para la conscientización y aprovechamos la visibilización también de nuestros seres queridos y que vean ellos que esto es real, que esto pasa. Apenas estamos con el acercamiento con las autoridades, pero sí ya vamos a empezar en este mes de abril, en Parras, Viesca, San Pedro y Madero", dijo María de Luz.

Tema pendiente

Otro de los temas que se ha abordado con las autoridades, es el caso de los panteones, en donde se pide se refuerce su acceso, pues aseguran que se han utilizado por los criminales para echar prácticamente cuerpos en grandes agujeros que han abierto para este fin.

"Está pendiente, hemos reagendado cada vez la fecha porque no hemos coordinado bien por las agendas de todos los colectivos que estamos en el municipio de Torreón, somos seis, entonces cuando uno puede el otro no y por eso es que se ha ido como reagendando porque fue una situación que planteamos a los del municipio lo de los panteones precisamente de que estaban en muy malas condiciones, que tienen agujeros y en ellos se meten los malandros incluso han visto cuando avientan cuerpos ahí. Hemos encontrado cuerpos que a veces las familias van y quieren sepultar a su ser querido, se topan que está un cuerpo ahí. No es reciente", comentó López Castruita.

La intención es visitar estos lugares para señalar las deficiencias. Aunque en los primeros acercamientos como fue en el caso de Torreón en donde se señaló esa práctica, se dijo que "estaba todo bien", sin embargo, cuando se dio sepultura a la joven Jessica Vianey , el cual permaneció por casi diez años en una fosa común y después la Fiscalía de Justicia del Estado hizo entrega a sus familiares, en el lugar se localizó una gran zanja para dicha práctica.

"Ellos (las autoridades) nos comentaban que estaba todo bien en los panteones, pero a mí me quedó más que claro que no está bien, nosotros que hemos andado en búsqueda y tenemos experiencia de andar en esos lugares, sobre todo cuando sepultamos a Vianey, ahí nos dimos cuenta que exactamente donde le vendieron el pedacito a la familia, está un agujero enorme, y nos dice el panteonero que ahí se meten los malandros… era un agujero enorme, casi del tamaño de un carro", dijo la integrante del colectivo quien explicó que se pide se atiendan estos casos.