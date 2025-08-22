Con baile en la Plaza Mayor, comienzan los festejos por el Mes del Adulto Mayor

Como parte de las festividades por el Mes del Adulto Mayor, se llevó a cabo la coronación de reina y princesas durante el tradicional baile “Cana al Aire” 2025, por parte del alcalde Román Alberto Cepeda y su esposa, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Selina Bremer.

Durante el festejo, que se llevó a cabo en la explanada de la Plaza Mayor, la señora Tomasa Montoya Cleto fue elegida reina, mientras que Irma Delgado Pérez como princesa 1 y María del Carmen González Cruz, princesa 2.

En un evento que convocó alrededor de 2 mil adultos mayores, el presidente municipal manifestó su reconocimiento a quienes han dejado un legado en esta ciudad, su esfuerzo, su trabajo y sus valores, que son inspiración para las nuevas generaciones.

Además, agradeció a la señora Selina Bremer y al equipo del DIF Torreón por hacer posible esta velada

“Estamos aquí por cuarta ocasión para festejar la “Cana al Aire”, que no solamente es un tema de aplauso, de diversión, de convivir con los nietos, con la familia, con el esposo, y con quienes se hayan hecho acompañar, es un espacio de reconocimiento a quien ya dejó un legado de trabajo, de virtudes, de compromiso, de responsabilidades, de esfuerzo. Hoy, el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado venimos a festejarlos porque lo tienen merecido por lo que han forjado en el tiempo que les tocó de esta gran ciudad que es Torreón, de este gran estado que es Coahuila, y de este gran país que es México”, refirió.

El alcalde invitó a los festejados a divertirse y disfrutar de la fiesta y el baile que les fue preparado, mientras la presidenta honoraria del DIF destacó que cada año se reconoce a los adultos mayores.

“Estamos celebrando el amor por la vida, el legado y el entusiasmo de nuestros adultos mayores. Es un momento especial porque coronamos a las princesas y reina del adulto mayor 2025, y rendimos homenaje a quienes han construido con su esfuerzo y amor la historia de nuestro querido Torreón”, dijo.

Por su parte, Alejandro Rafael Cepeda Valdés, director general de DIF Coahuila, y representante de la señora Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, dijo que los organismos del Estado y Municipio trabajan en conjunto para que los adultos mayores cuenten con programas y actividades para su desarrollo integral.

“Son un pilar fundamental de nuestro Estado y por eso les agradecemos y les solicitamos también su apoyo para que nos compartan sus experiencias, sus anécdotas y nos ayuden a crear una sociedad más justa e igualitaria”.

Asimismo, Hugo Dávila Prado, coordinador de Mejora Coahuila en Torreón y quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez, dijo que los adultos mayores son la fuerza y el corazón de las familias.

Estuvieron también presentes Verónica Martínez García, diputada federal; Marlene Martínez Valdés, directora del DIF Torreón; José Elías Ganem Guerrero, secretario del Ayuntamiento; Karla Liliana Centeno, regidora que preside la Comisión del DIF.