Comité aprueba concesión del servicio de limpieza para Torreón

El contrato de la concesión vigente vencerá el próximo mes de marzo de 2026

MA. ELENA HOLGUÍN

El Comité de Concesiones del Municipio votó de forma unánime a favor de concesionar el servicio de limpieza en la ciudad de Torreón, tras conocer los dictámenes de viabilidad técnica, jurídica y financiera que apuntan a la necesidad de recurrir a una empresa privada para su prestación a la ciudadanía.

Durante la sesión que se llevó a cabo ayer por la tarde, los integrantes de dicho comité conocieron los dictámenes en cada uno de los rubros, por parte del director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar; el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Eder Farías y del aún tesorero en funciones, Óscar Gerardo Luján Fernández.

El primer regidor e integrante del comité, Luis Jorge Cuerda Serna informó que se determinó que es viable concesionar el servicio a particulares, dado que representa una inversión significativa que el Municipio no está en condiciones de solventar, aunado al crecimiento de la ciudad que demanda una mayor cobertura.

Con esta aprobación, se dará el seguimiento a través de las comisiones de regidores, tanto que Servicios Públicos, como de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, las que también van a determinar la viabilidad para después emitir los acuerdos y turnarlos a la aprobación del pleno del Cabildo.

En caso de que este órgano de gobierno dé su aprobación al otorgamiento de una nueva concesión, las direcciones correspondientes tendrán que preparar las bases de la licitación pública nacional, donde se especificarán los plazos de vigencia del contrato, especificaciones y todos los detalles relacionados con la prestación del servicio.


Cuerda Serna destacó que la concesión vigente, a cargo de la empresa Promotora Ambiental de La Laguna (PASA) data desde 1994, por lo que el contrato que se emita deberá considerar las condiciones y normativas vigentes de separación y reutilización de residuos, economía circular, aprovechamiento del biogás y otros conceptos para un mejor funcionamiento y sostenibilidad.


Cabe señalar que dicho contrato vencerá en marzo del próximo año, y al no haber aceptado el Municipio la solicitud de renovación por parte de la empresa, se emitirá la nueva licitación.




La concesión vigente, a cargo de la empresa Promotora Ambiental de La Laguna (PASA) data desde 1994. (EL SIGLO DE TORREÓN)

               
               


               

               
               

               
               
               
