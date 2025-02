Colectivos de personas desaparecidas piden espacios en los panteones para sepultar familiares localizados

Que se les faciliten espacios en los Panteones Municipales para depositar a los cuerpos que se vayan identificando, fue una de las principales peticiones que hicieron colectivos de familiares de personas desaparecidas en la reunión que sostuvieron este lunes con autoridades del municipio de Torreón. La misma petición se hizo hace alrededor de una semana a las autoridades de San Pedro.

María de la Luz López Castruita, integrante del colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, dijo que, justamente la falta de recursos para cubrir los gastos del sepelio fue el problema al que se enfrentó la familia de la joven, Jessica Vianey, quien fue sepultada el fin de semana, ya que las familias de desaparecidos dejan todo por buscar a sus seres queridos, por lo que se puede registrar otra situación similar.

“El primer tema que abordamos en la reunión fue que se destine un espacio en los panteones, que las familias no tienen la manera de comprar un terreno, porque no todas tenemos la oportunidad de preparase con eso, en mi caso particular si contamos con un espacio en un cementerio privado, pero hay familias que de plano no previenen esto y la falta de recursos es evidente, porque dejamos todo por seguir buscando a nuestros desaparecidos”.

Dijo que, también se pidió mayor vigilancia en los cementerios municipales, para evitar vandalismo o situaciones “raras”, ya que en las bardas hay “boquetes” en donde de acuerdo a los testimonios de vecinos del sector, en el “apogeo” del crimen organizado en la región observaron que llegaban y “aventaban” cuerpos y pasaban meses o años hasta que alguien acudía se percataba de que, en las tumbas familiares o las que estaban abandonadas había cosas que no correspondían.

“Nosotros siempre decimos un desaparecido no va a aparecer en alguna de estas lapidas”.

La integrante del colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, dijo que en el pliego petitorio que se planteó en la reunión que presidio el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem, también se pidió que los policías municipales no excedan el uso de la fuerza al momento de la detención de las personas, ya que dijo no se está pidiendo un trato especial, solo que no se violen sus derechos humanos y si hay que imponerles una sanción o castigo, pues que se haga, pero conforme a derecho, pues hay antecedente de personas detenidas que ya no los encuentran.

El tema de la atención a la salud, el acceso a los programas sociales, ya que repitió las familias se quedan sin trabajo, pierden todo por integrarse en las búsquedas, así como programas culturales o deportivos, y de prevención de adicciones, fueron otros planteamientos que se dejaron “en la mesa”, los cuales, dijo María de Luz a todo les dijeron que sí, pero quedaron de volverse a reunir en aproximadamente un mes para tener una respuesta en concreto.

Localización de joven en Torreón

En relación a la identificación de Jessica Vianey, la entrevistada pidió respeto y empatía para su familia, ante los comentarios o publicaciones equivocadas que se han estado haciendo, sobre todo en redes sociales, ya que dijo cualquier detalle puede entorpecer las investigaciones.

La integrante del Colectivo Voz que Clama Justicia por los Desaparecidos, solamente dijo que, por fin Jessica pudo regresar con su familia, ya que su desaparición se registró el 30 de junio del 2016 en Torreón y fue localizada en la fosa común del panteón número uno, resultado de la jornada de exhumaciones que se hicieron en el 2021 y a mediados de febrero de este año, el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila, le notificó a la familia que el cuerpo correspondía al de la joven.