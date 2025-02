‘Chocan’ panistas laguneros por candidatura común PRI-PAN

La candidatura común PRI-PAN para los comicios del próximo 01 de junio, día en que se renovarán las Presidencias Municipales en los 39municipios de Durango, ha dividido opiniones entre los panistas de La Laguna de Durango pues algunos están a favor y otros en contra.

Fue en una rueda de prensa celebrada este martes 4 de febrero, en la sede del PAN en Lerdo, que panistas como Oswaldo Santibañez, Raúl Villegas, Julio Castañeda, Wendy Holguin y Antonio Olivas, se manifestaron públicamente en contra de la candidatura común y criticaron a la dirigencia estatal, diciendo que ha ignorado el sentir generalizado de la militancia. No obstante, ayer mismo otros conocidos panistas como Paco Bueno, Jorge Calero y Alina Quiñones, se manifestaron a favor de la candidatura común para evitar que gobierne Morena, mientras que Ángel Luna pidió a los quejosos definir si tienen o no un proyecto de gobierno.

En la rueda de prensa, Oswaldo Santibañez mencionó que había molestia e incomodidad porque muchos militantes no deseaban competir bajo el esquema de candidatura común PAN-PRI y señaló que Jorge Romero, presidente nacional del PAN, no consideraba ir en alianza, pese al empeño de la dirigencia estatal del PAN en impulsarla.

“Queda claro su desconocimiento del verdadero sentir de los panistas”, dijo Oswaldo refiriéndose a la dirigencia estatal del PAN a cargo de Mario Salazar Madera. “Sé que muchos de ustedes podrán pensar que ir solos nos pone en un escenario difícil; sin embargo, otros estudios de opinión revelan que los ciudadanos ya prefieren vernos competir solos, con nuestras propias siglas”, dijo Santibañez, quien también fue subsecretario de gobierno de la anterior administración estatal.

Raúl Villegas aseguró: “Aquí está un movimiento de verdaderos panistas… Aquí hay gente que ha sido presidentes municipales, regidores, directores, diputados, candidatos, subsecretarios”.

Criticó al dirigente estatal del PAN, Mario Salazar Madera: “No estamos de acuerdo con el actuar de nuestro presidente estatal, que, dicho sea de paso, trae intenciones de querer manejar el PAN como lo hizo en Jalisco… No queremos que un “Jalisquito” venga a pisotear nuestros derechos”, aseguró.

Los quejosos mencionaron que Durango capital no es la Comarca Lagunera, y aseguraron que el Comité Ejecutivo Nacional y el Estatal están fallando, pues mientras Morena está tocando puerta por puerta para sacar militantes, “aquí en el PAN es un proceso bastante castigador. Es más fácil sacar una visa para ir a Estados Unidos que sacar la credencial del PAN”, aseguraron.

NO DEBEMOS CAER EN INTERESES PERSONALES: JORGE CALERO

El consejero estatal del PAN, Jorge Calero, cuestionó la postura de los panistas que ofrecieron la rueda de prensa, señalando que si el enojo es porque el PAN va con el PRI, o porque no se les está tomando en cuenta para algún cargo.

“¿Cuál es la protesta? ¿Que vamos juntos PRI-PAN o que no me están tomando en cuenta para algún puesto? ¿Cuál es el juego? Porque de los que estuvieron ahí en la rueda de prensa, vimos personas que sabemos que se han reunido con la precandidata a la presidencia de Lerdo y vemos otras personas del comité municipal, entonces yo creo que hay que tener responsabilidad, ¿Somos o no somos?”, mencionó.

Calero dijo que siempre una coalición entre dos fuerzas políticas genera escozor y en todas las fuerzas políticas que la componen, pero que es importante priorizar el beneficio de los ciudadanos por encima del beneficio particular, porque son los que pagarán al final por un mal gobierno.

“Y en ese sentido, todos estamos de acuerdo en que lo mejor es que no llegue Morena a gobernar, por eso no debemos de caer en intereses personales. Hemos visto que los gobiernos de Morena son ineficientes, que tienen muy mal manejo de los servicios públicos. No hay que olvidar que, por ejemplo, en Gómez Palacio fue catastrófico el gobierno de Morena, por eso no lo queremos ni en Gómez Palacio ni en Durango ni en Lerdo”, aseguró y recordó que la decisión de ir en una candidatura común o no en La Laguna se tomará en la Comisión Permanente que sesionará hasta finales de mes.

LA ROPA SUCIA SE LAVA EN CASA: PACO BUENO

El consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN, Francisco Bueno Flores, calificó como “falsas y lamentables” las declaraciones de varios de los panistas que ofrecieron la rueda de prensa.

“Oswaldo Santibañez es panista de momentos, solamente cuando va a haber elecciones se acuerda del PAN y siempre trae el mismo discurso, renegando de la dirigencia que está en ese momento. Ha sido designado varias veces y me parece incongruente que ahora diga que tenemos mecanismos que no funcionan”, dijo Bueno, quien señaló que ninguno de los presentes en la rueda de prensa representan a todo el panismo de Gómez Palacio y de Lerdo.

“Son una minoría solamente y me parece muy delicado que salgan a decir que representan a todos los panistas de Gómez o de Lerdo, podrán no estar de acuerdo, pero que no se manifiesten como si fueran dueños de la verdad”, aseguró Bueno, quien dijo que Raúl Villegas y Julio Castañeda también han sido beneficiados en otras ocasiones por el PAN: “Creo que es momento de que el PAN esté unido y más que ver intereses personales nos sentemos todos a platicar y a lavar la ropa sucia en la casa. El presidente Mario Salazar ha sido abierto y se ha sentado a platicar con todos. Hoy los números nos dicen que es mejor ir en alianza”, aseguró. También pidió no tergiversar las declaraciones que ha dado Jorge Romero, presidente nacional del PAN.

QUE DEFINAN SI TIENEN O NO PROYECTO DE GOBIERNO: ÁNGEL LUNA

El consejero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Ángel Luna Puente, pidió a quienes se manifestaron en contra de la candidatura común definirse y presentar un proyecto real de gobierno.

“Para nadie ha sido un secreto que yo he mantenido una posición siempre crítica respecto de la suscripción de alianzas y en esa línea me he mantenido siempre, incluso en las sesiones del Consejo Estatal de Acción Nacional, pero más allá de las alianzas, yo creo que lo más importante es que los panistas salgamos unidos en esta elección”, dijo Luna.

Aseguró que es necesario presentar una real propuesta de gobierno, “porque hasta hoy lo que hemos escuchado es esta discusión respecto de la alianza, pero en el partido Acción Nacional nos estamos olvidando de presentar una propuesta de gobierno a la ciudadanía”, comentó.

Destacó que en el PAN hay muchos buenos perfiles, pero que es necesario que se definan ya. “Que ya levanten la mano si es que quieren participar por la alcaldía y trabajar en ello, “y que este tema de la alianza no se lleve todo el tiempo sin que tengamos en realidad ninguna propuesta de gobierno para los ciudadanos”.

EL OBJETIVO ES QUE NO LLEGUE MORENA: ALINA RIVERA

La actual síndica municipal panista, Alina Rivera Quiñones, consideró que se debe tomar en cuenta el objetivo común que tienen los panistas en Lerdo y es que no llegue un gobierno de Morena al municipio, algo en lo que los priístas y panistas han mostrado estar de acuerdo.

“Creo que los dos partidos estamos conscientes de que no queremos que llegue a gobernar Morena, por lo que han demostrado ser ya en el ejercicio de la función pública. Ese es nuestro objetivo. En la capital, Toño Ochoa ha demostrado que ha manejado muy bien la administración, ya ha tenido excelentes resultados, pero aquí en Lerdo también se han tenido y creo que es importante que no se pierda el objetivo principal”, aseguró.

Mencionó que no es prudente adelantarse en cuanto a si irán solos o juntos y que serán acuerdos que tomen las dirigencias del PAN y del PRI estatales y nacionales. “Lo importante es que en Lerdo no llegue a gobernar Morena, eso es lo que nos motiva a una candidatura común”, enfatizó.