Cerrarán tramo del bulevar Rebollo A.

Para avanzar con obras del bulevar Rebollo Acosta, una parte de esta vialidad estará cerrada el próximo fin de semana, así se informó en la sesión de Cabildo de este jueves 27 de febrero, donde la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, pidió a los directores de Obras Públicas y Sideapa, exponer el avance físico que llevan los trabajos que ahí se ejecutan.

La alcaldesa, Leticia Herrera, solicitó a los ciudadanos paciencia con esta obra del bulevar y señaló que ella también nota la tierra durante sus recorridos: "Pedirle a la ciudadanía paciencia. Cuando esté listo no nos vamos a acordar de la tierra o lo que tuvimos que pasar. Cuando salgo a recorrer, veo tierra", señaló.

"Este fin de semana vamos a tener cerrado un tramo pequeño, en lo que confluye el bulevar Rebollo Acosta y bulevar Miguel Alemán, en esa araña de incorporación del bulevar Rebollo al bulevar Miguel Alemán va a estar trabajándose en dos etapas; decidimos, por indicaciones de la presidenta, que la empresa trabaje el fin de semana para dar menores molestias a los automovilistas y seguramente llegar al 50 por ciento de esta obra. En ese cruce va a quedar concluido este fin de semana", señaló el director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes.

Previamente, la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, pidió al Cabildo en pleno autorizar el uso de la voz para el tesorero, Carlos García González, el director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes y el director del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), Francisco Escalera Tostado, para exponer el avance de las obras del bulevar Rebollo Acosta, "y estoy muy contenta porque el drenaje es el que no se ve, pero ya vamos en un 80 por ciento", dijo Herrera Ale.

El director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado, informó al Cabildo que para este fin de semana estará ya cerrando los trabajos hidráulicos que comprenden el tramo que va del periférico al bulevar Carlos Herrera, donde ya concluyeron los trabajos sanitarios y pluviales, por lo que ya solo queda el tramo que comprende de Carlos Herrera a la calle Argentina, donde se lleva un avance del 80 por ciento. Dijo que aproximadamente en unos 10 días concluyen las obras hidráulicas para que continúen los trabajos de obras públicas.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, recordó que a la altura del Acueducto, que es la zona mas baja del bulevar, siempre se ha inundado, por lo que el director de Sideapa, Francisco Escalera, aportó que en ese punto se colocaron las rejillas captadoras, el cárcamo de bombeo y una línea de presión que descargará en el canal del Sacramento.

El director de Obras Públicas, Juan Salazar, señaló que se han estado llevando a cabo de forma satisfactoria los trabajos de supervisión por parte del Sideapa y de la misma forma con los trabajos que se ejecutan por parte de la empresa contratada para dicho fin (llamada Derramadero de acuerdo con lo que informó el director anteriormente) y se está concluyendo con un avance del 45 por ciento. Salazar informó que en algunos tramos se trabaja de forma aislada.

"Les podemos decir que vamos en tiempo y forma, para concluir en un lapso de 10 a 12 semanas conforme al contrato, estamos concluyendo con el 45 por ciento del total de la obra", informó el director de Obras Públicas.

'DESAGRADABLE' QUERER OPACAR OBRAS: LETICIA HERRERA

La alcaldesa también hizo notar su molestia por la forma en la que se cuestionan sus acciones de gobierno durante las sesiones de Cabildo.

"Sí quiero decirles una cosa; con todo respeto, de todo corazón, a mí me gusta informarles, en mis tres administraciones que llevo, a amigos, a mis compañeros de Cabildo, cuando se van haciendo las obras, cómo va a el avance, pero es sumamente desagradable que por cuestiones personales de no sé qué o políticas de no sé qué, traigan en su cabeza ciertas personas querer opacar algo que está claramente visto, que se vio en Cabildo, que tuvimos la aprobación de todos y cada uno de ustedes", comentó la primera autoridad.

Herrera Ale hizo notar que a su parecer, considera que hay personas que buscan hacerse notar o tener sus 'cinco minutos de fama'. Este comentario lo realizó la alcaldesa porque se desencadenó una serie de intervenciones de regidores de todas las fracciones con respecto a la participación del regidor, Armando Navarro, quien antes de eso había preguntado al director de Obras Públicas el costo de la obra y también el nombre de la empresa constructora.

Navarro también consideró que tras sus preguntas, los regidores sobrerreaccionaron: "Fue una reacción virulenta, es un cuestionamiento normal", justificó.

No obstante, la alcaldesa no se vio convencida de la explicación y afirmó: "Yo les pido, disculpen al compañero, yo creo que no sabe lo que está diciendo, ni lo que está haciendo, pero mi deber como presidenta municipal es informarles y así quiero hacerlo porque somos un cuerpo colegiado, un Cabildo, somos quienes mandamos y ustedes mandan junto conmigo, pero para bien, no para mal", acotó la alcaldesa.