Cerrarán registro para ex obreros de AHMSA que demandan pago de la privatización

El próximo sábado cerrará la organización Ex Obreros de Coahuila (Exoc) el registro de extrabajadores de AHMSA que demandan el pago del cinco por ciento de la privatización de la siderúrgica, ocurrida hace 34 años.

A petición del presidente de la Comisión del Trabajo del Congreso federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, los ex trabajadores de la siderúrgica de Monclova le presentaron la propuesta de un pago único de 80 mil pesos para cada trabajador, como justicia social.

El antecedente

En 1991 Altos Hornos de México, entonces empresa paraestatal, fue privatizada junto con muchas otras empresas de gobierno, en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari.

En la venta de las industrias gubernamentales al sector privado, se otorgó el cinco por ciento de lo que la federación captó, a los trabajadores de cada compañía. Un ejemplo de ello es Cananea, donde el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia recibió 55 millones de dólares.

En el caso de los obreros de Altos Hornos de México no hubo ese convenio y no recibieron dicha fracción por la privatización de la metalúrgica monclovense. A 34 años de eso, ex obreros, viudas e hijos de trabajadores de aquellos años mantienen una lucha por el dinero.

En la actualidad

El presidente de Exoc, Juan Antonio Ruvalcaba Oviedo, informó que la propuesta de pago aún está sujeta a negociación. Aunque la cifra planteada es de 80 mil pesos por trabajador, las autoridades aún no han confirmado si aceptarán el monto o lo reducirán.

Hasta la fecha, más de 3 mil extrabajadores se han inscrito en el padrón, superando la meta inicial acordada en reuniones previas. El registro se cerrará este sábado para evitar problemas administrativos y garantizar un control adecuado del proceso.

El dirigente recordó que, en aquel entonces, la cifra estimada de compensación rondaba entre 30 mil y 40 mil pesos por trabajador. Sin embargo, tras un análisis y con base en otros casos similares, la cantidad propuesta actualmente es de 80 mil pesos por persona.

Los beneficiarios del pago incluyen extrabajadores de AHMSA y sus viudas. Aunque algunos hijos de obreros han solicitado ser incluidos, Exoc aclaró que este punto aún debe negociarse con las autoridades.

El proceso de inscripción incluye extrabajadores de diversas comunidades, entre ellas la localidad de Esperanzas, en la región Carbonífera. En esa zona, el encargado Arsenio Ballesteros ha colaborado en la recolección de documentos para integrar los expedientes.

La iniciativa de conformar este padrón surgió tras reuniones con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Como subcoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, solicitó a Exoc presentar una propuesta concreta para gestionar la compensación ante el Gobierno Federal.

El cierre del registro se llevará a cabo este sábado a las 10:00 de la mañana. Exoc convocó a los extrabajadores a acudir a la última asamblea para recibir información sobre los siguientes pasos en la negociación.

Esta medida busca resarcir el impacto económico que la privatización de AHMSA tuvo en miles de trabajadores que quedaron excluidos de los beneficios en su momento. Exoc continuará gestionando el caso para lograr justicia social en favor de los afectados.

