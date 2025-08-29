Torreón Educación superior DIF Torreón Desaparecidos ayuntamiento de Torreón EXTORSIONES

Centros nocturnos se suman a la estrategia del IMM Torreón contra la violencia hacia las mujeres

Se suman más instituciones y organizamos a la estrategia para prevenir y erradicar la violencia contra niñas hasta adultas mayores, que emprendió el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón.

Son un total de ocho nuevas Embajadoras Naranjas del mes de agosto, que se suman a la estrategias y son: Dirección de la Juventud, Atención Ciudadana, Centro de Justicia Municipal, y el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN), las cuales recibieron su respectivo reconocimiento.

Además los centros nocturnos: Cantina Garza, Crypto, Marvino, y Zumba Sol Dance by Krystall.

Amira Darwich García, titular del IMM, subrayó la importancia de esta suma de esfuerzos. “Cada embajadora naranja representa un paso más hacia una ciudad donde las mujeres y niñas puedan desarrollarse en espacios libres de violencia.


La participación de instancias públicas, privadas y de la sociedad civil demuestra que esta lucha es colectiva y que la prevención empieza en cada rincón de la comunidad.”


Cabe destacar que la incorporación de los tres centros nocturnos fue posible gracias a la colaboración que el IMM mantiene con la Dirección de Inspección y Verificación, lo que refuerza el compromiso del sector privado y de los espacios de entretenimiento para garantizar entornos seguros para las mujeres.




Por su parte, Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación, dijo que es importante que establecimientos nocturnos se sumen a la iniciativa municipal.


“Con la integración de bares y centros de convivencia enviamos un mensaje claro de que la seguridad y el respeto hacia las mujeres deben estar presentes en todos los espacios, día y de noche. Agradecemos la disposición de los empresarios para unirse a este esfuerzo”, dijo.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx