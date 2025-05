Celebran sentencia de prisión a sujeto por maltrato animal

La organización Defensoría Animalista celebró la sentencia de tres años y un mes de prisión impuesta a Ricardo, expropietario del cachorro conocido como "Valiente", por el delito de lesiones con fines perversos. Se trata de la primera condena de este tipo en la región por maltrato animal. La asociación hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de violencia contra los animales y a no desistir hasta obtener una respuesta de las autoridades.

Argentina Carrillo, abogada y representante de Defensoría Animalista, recordó que el caso fue denunciado en agosto de 2024, en la colonia Villas San Agustín de Torreón. Fueron vecinos quienes reportaron el abuso del que fue víctima el cachorro por parte de su dueño.

El animal fue localizado después de que su agresor lo arrojara a la calle. Médicos veterinarios confirmaron que el cachorro había sido víctima de abuso sexual, al encontrar restos de semen en su interior. Un mes después, Ricardo fue vinculado a proceso por el delito de lesiones perversas.

"La audiencia se llevó a cabo el 30 de abril, y gracias a Dios logramos una condena de tres años y un mes de prisión sin beneficio de libertad, además del pago de una multa y la reparación del daño. Esta pena se dictó porque el sujeto aceptó su culpabilidad", explicó Carrillo. La activista expresó su satisfacción por el resultado, tras meses de lucha jurídica, así como por el respaldo recibido de personas de otras regiones del país e incluso del extranjero.

"Estamos felices, la comunidad protectora de animales celebra esta primera sentencia que condena a prisión a un maltratador", afirmó.

Carrillo insistió en la importancia de denunciar los casos de violencia contra animales y ser persistentes en la exigencia de justicia.

"Muchos me dicen: 'Licenciada, he llamado al 073 pero no me contestan'. Pues insista, hasta que le contesten. Y si no atienden su reporte, vuelva a llamar. Si yo me hubiera rendido en el primer mes, Defensoría Animalista no tendría hoy nueve años. Les pido que sean constantes con las denuncias. Estamos logrando sentencias favorables para los animales", recalcó.

Actualmente, Valiente vive con una familia que le ha brindado un entorno lleno de cuidados, respeto y amor.