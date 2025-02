Casa Hogar Abrázame solicita apoyo para compra de uniformes escolares

Debido a que se hizo el cambio de escuela de los niños que se encuentran en la Casa Hogar Abrázame del municipio de Torreón, es necesario adquirir los nuevos uniformes por lo que se hace un llamado a las personas que quieren apoyar para solventar dicho gasto.

La directora de la institución María Lidia Solís González, dijo que se cuenta con benefactores que constantemente les entregan donativos, pero el recurso se destina para la alimentación y sostenimiento de la Casa Hogar o se realizan actividades, pero hay ocasiones que surgen otros gastos que hay que cubrir, como en esta ocasión.

Dijo que, incluso cada jueves se lleva a cabo un bazar, en la misma institución y son cosas que reciben de los mismos benefactores, ya que se selecciona lo que pueden utilizar los niños y lo que no, como la ropa de vestir de adultos y muebles se ofrecen a la venta para recaudar algunos fondos ya que, necesidades siempre habrá y nunca está de más la ayuda.

“Recibimos ropa que ya no utilicen, muebles que vienen y los donan y hay muchísima gente que quiere permanecer en el anonimato y eso me encanta porque la verdad es que lo dan de corazón sin esperar el reconocimiento y nosotros hacemos una venta de lo que no requerimos, por ejemplo, la ropa para adultos se vende y lo que sacamos es para cubrir algunos gastos” reiteró.

La directora de la Casa Hogar, explicó que con 29 niños y niñas las que se atienden y todos fueron canalizados por la Pronnif, debido a que se encontraban en situación de extrema violencia o de omisión grave de cuidados, por lo que por su situación era necesario retirarlos de sus hogares y una vez que se resuelve su situación legal están sujetos a adopción, bajo el programa “Padres de Corazón”, por lo que mientras de que eso ocurre, en la asociación se encargan de cubrir sus necesidades y desde luego eso incluye su educación.

“Otra parte que nosotros tenemos que cubrir es la escolarización, ellos van a una escuela pública y ahorita acaban de cambiar a escuela primaria y preescolar y estamos solicitando que nos puedan apoyar para la compra de los uniformes”, reiteró.

Las personas que deseen apoyar pueden acudir directamente a la Casa Hogar, la cual se encuentra en la avenida Juárez, esquina con la calzada Obsidiana en la colonia Sol de Oriente, en Torreón o pueden llamar al teléfono: 871 762 48 62.