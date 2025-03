Captan a perrita salvando a sus cachorro tras inundaciones en Tamaulipas | VIDEO

En redes sociales, se viralizaron imágenes conmovedoras de una perrita llevando en su hocico a un cachorro, intentando protegerlo en medio de las inundaciones que se vivieron en Reynosa, Tamaulipas.

Los usuarios, conmovidos por la escena, compartieron las fotos y videos que muestran el instinto maternal y la lucha de la perrita por salvaguardar a su cría. Las imágenes han generado un llamado a la empatía y la acción para ayudar a los animales en situación de calle. Muchas personas han expresado interés en apoyarla, y activistas locales están buscando brindar asistencia.

Algunos han estado especulado sobre que la perrita tenía más cachorros, pero estoy no habrían sobrevivido. Esto no ha sido confirmado ya que no se han mostrado más imágenes del animal con crías.

MÁS INFORMACIÓN Sedena activa Plan DN-III-E en Reynosa | ¿Dónde hay centros de acopio?

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones

Usuarios reaccionan

Ya que este hecho se viralizo en redes sociales, algunos han pedido resguardo para el animal y su cachorro, además, han dejado más comentarios.

“No creo que fuera el único y su los demás se los llevo la corriente??? Que tragedia pobrecitos”, “Después de tanta malas noticias,algo muy bonito...los perros, los mas bonito que hay en el mundo”.

Pero otros fueron de incoformidad: “El que grabó debío ayudarla”, “Solo con el celular no la ayudas”

Inundaciones en Tamaulipas

El 27 de marzo quedará en la memoria como el día en que Reynosa, Tamaulipas, sucumbió ante lluvias torrenciales que la inundaron por completo. Sin embargo, también será recordado como el momento en que sus habitantes se convirtieron en héroes, ángeles terrenales y hermanos solidarios.Lo que empezó como una lluvia común se transformó en un torrente imparable, un tsunami urbano que sumergió a la ciudad bajo el agua. Esta frontera tamaulipeca ya ha enfrentado embates naturales antes, como el huracán "Beulah" en 1967, cuyos vientos de 218 kilómetros por hora dejaron severos daños en varias colonias de Reynosa.