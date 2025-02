Cantautores laguneros ofrecen conferencia 'Los creadores y la IA'

Dos laguneros han proyectado por todos lados a la Comarca Lagunera gracias a su trabajo.

Y es que, Carlos Lara y Bruno Danzza han compuesto decenas de canciones que han sonado, ahora sí que, como dicen por ahí, “Aquí y en China”.

Ayer, ambos junto con otros autores estuvieron en el Museo Arocena para ofrecer el programa de conferencias denominado Los creadores y la IA: El impacto de la inteligencia artificial y su autoría. En un descanso que tuvieron, platicaron en exclusiva con El Siglo de Torreón de la emoción que les dio volver a la tierra que los vio nacer.

“Estamos muy contentos, muy agradecidos con OCV Torreón y con la Sociedad de Autores y Compositores de México para este evento tan importante para las generaciones nuevas de La Laguna”, dijo Bruno y enseguida Carlos expresó su entusiasmo de retornar.

“Para mí es un honor estar en casa después de cinco años y de haber sido invitado. Bruno fue parte importante para que este evento se llevara a cabo. Es una maravilla comunicarse con la sociedad lagunera y explicarles más a fondo lo que es el derecho de autor, además de ahondar en la Inteligencia Artificial”, relató.

Para Lara, autor de grandes éxitos como Bazar (Flans) o Rebelde (RBD), conocer a autores laguneros ha sido un verdadero agasajo.

“Ha sido maravilloso conocerlos. Están interesados, quieren inmiscuirse y nosotros, como institución (es Vicepresidente Operativo del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México), nuestra labor es acercarnos a ellos y buscar la información que necesitan para registrar y defender sus obras”, relató.

Por otro lado, Lara expresó que se siente agradecido por la aceptación que han recibido sus melodías que han grabado artistas como Flans, Timbiriche, RBD o Ricky Martin.

“Tengo la fortuna de, al igual que Bruno, de haber sido interpretado por muchos artistas. A mí no se me dio la idea de subirme a un escenario. Era un ejercicio que no me agradaba, así que encontré mi espacio en los estudios de grabación. Estoy agradecido con mis obras y con aquellos que las interpretan como Flans, Magneto, Mercurio, Lynda o Gloria Trevi. Soy un hombre afortunado y eso siempre lo recuerdo cada día, porque no todo el mundo puede vivir de lo que le apasiona”.

Coincidió Bruno con Carlos. Además, el cantautor mencionó que él también se enorgullece de poder concebir sus sueños profesionales que, en su caso, van de la mano con los personales. “Estoy agradecido de que esté Carlos con nosotros porque admiro su carrera. Nunca me he limitado en nada. Tengo más de 500 canciones grabadas en todos los géneros. Lo importante siempre es buscar, hay que tratar de proponer algo en todo instante.

“Acabo de sacar un sencillo cantado por mí, llamado Las cosas perdidas que justo voy a cantar en un evento que tendré aquí en Torreón el 3 de abril con mi querido Miguel Luna. Espero verlos ahí”, manifestó Bruno.

Carlos expresó que sigue trabajando en la composición, además de que se encuentra involucrado bastante en la Inteligencia Artificial.

“Estoy haciendo también un álbum con mi esposa Lynda (Gira que gira, Corazón perdido). Justo saldrá un documental sobre su carrera en Netflix y, aparte, de ahí viene un tour de ella”, relató a El Defensor de la Comunidad.

Al final de la charla, Bruno comentó que las canciones que más le agradan de Lara son Bazar y Amiga de Otoño. Lara explicó que, la melodía que más le encanta que ha compuesto Danzza es Mi error, mi fantasía; que fue un parteaguas en la trayectoria de Edith Márquez.