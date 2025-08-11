Camioneta se da a la fuga tras arrollar a pareja en motocicleta en Gómez Palacio

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada tras ser impactada por vehículo que se dio a la fuga en la colonia Santa Rosalía de la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos se registraron cerca de las 19:00 horas del pasado domingo en el cruce de las calles Dalias y Hortensias del citado sector habitacional.

Se trata de un masculino identificado como Julián de 51 años de edad y una femenina que lo acompañaba, de la cual no se brindó información.

Ambas personas viajaban a bordo de una motocicleta de la marca Vento, modelo 2023, color blanco, sin placas de circulación, la cual era conducida por el varón.

Se informó que al circular sobre la intersección mencionada, la citada unidad fue impactada por una camioneta blanca de la cual se desconocen mayores características, ya que se dio a la fuga.

Tras el contacto ambas personas salieron proyectadas a la cinta asfáltica donde terminaron tendidas en el suelo con múltiples golpes y heridas en el cuerpo.

Testigos de los hechos procedieron a auxiliar a los lesionados y llamaron al sistema estatal de emergencias 911 para solicitar la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a la pareja y la trasladaron a un hospital de la ciudad para una atención médica especializada.

Elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad municipal realizaron recorridos en calles y colonias aledañas en busca de la camioneta responsable sin resultados positivos.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

La motocicleta fue retirada del lugar con la ayuda de una grúa y depositada en un corralón de la ciudad para su resguardo.

Finalmente, el caso se turnó ante el Agente Investigador del Ministerio Público de la Vicefiscalía Región Laguna, para la investigación correspondiente.