Caminaron, rodaron y hasta cabalgaron para generar consciencia e informar sobre el Autismo

Caminando, en triciclo, carriola, en bicicleta, moto, automóvil y hasta a caballo, fue como chicos y grandes se sumaron a la Marcha para la Concientización del Autismo que se organizó en Torreón este sábado, la cual también contó con una feria informativa para despejar dudas y sobre todo terminar con mitos sobre esta condición.

La cita fue en la Alameda Zaragoza en punto de las 16:00 horas frente a la Fuente del Pensador, para salir poco después de las 17:00 horas rumbo a la Plaza Mayor.

La mayoría acudió portando una prenda de color azul, que es uno de los colores, junto con el rojo y el amarillo, que presenta a las personas que viven con el Trastorno del Espectro Autista.

Pero además, llevaron consigo pancartas con leyendas como: “El Autismo me enseñó que el amor no necesita palabras”, “Autismo viajando por la vida usando diferentes mapas”, “Autismo no es una discapacidad, es una habilidad diferente”; “Autismo, ámame, apóyame, compréndeme, motívame, enséñame, guíame, tenme paciencia pero sobre todo, acéptame como soy”, fueron algunas que se pudieron hacear presentes.

Otros participantes, lo hicieron dentro de una botarga y otros más como personajes como Shak Sparrow, de los Piratas del Caribe, para acompañar a los pequeños con TEA, y sus familiares.

Quienes también se sumaron a esta movilización para crear consciencias, fueron los motociclistas de Biker´s Laguna, que adornaron sus unidades con globos de color azul, y algunos más amarillos, los cuales se colocaron en la parte final del contingente, para evitar hacer el menor ruido posible, para no generar incomodidad entre los asistentes.

Esta movilización se llevó a cabo por parte de dos comunidades Café Atípico y Brújula Azul, que reúne a familiares, profesionales y personas interesadas en el tema del TEA, cuya única intención fue crear consciencia sobre este trastorno y sobre todo informar. Esto, en el marco del día 2 de Abril establecido desde el 2007 por la Organización de las Naciones Unidas como, el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.

Pero además de informar, busca visibilizar las problemáticas que enfrentan las familias de personas con TEA, desde un diagnóstico tardío por la saturación de instituciones de salud, así como la segregación y el bullying que sufren quienes presentan esta condición.

Los padres de familia quienes forman parte de Brújula Azul y de Café Atípico, mencionaron que: “El autismo no lo vemos como una limitación sino como una forma diferente de experimentar y entender al mundo”.