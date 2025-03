Camerata evoca a Brahms y Schumann

El séptimo concierto de la temporada Primavera-Verano 2025 de la Camerata de Coahuila, tuvo lugar la noche de este viernes en el Teatro Isauro Martínez (TIM). Con un programa que incluyó obras de los compositores decimonónicos Johannes Brahms y Robert Schumann, se dio cierre musical al mes de marzo.

Fue después de las 20:30 horas cuando el maestro Ramón Shade salió al escenario. Los aplausos del público dieron la bienvenida.

La primera pieza ejecutada fue el Concierto para violín y violoncello en La menor, Op. 102, de Brahms. En ella se contó con la participación solista de los maestros Romana Lekhnyk (en el violín, envuelta en un vestido azul celeste) y Andrés López (en el violoncello y con una fresca camisa blanca).

Ambos dialogaron desde el primer movimiento de la obra, llamado Allegro. El cual está diseñado para que el virtuosismo de los músicos contraste con la sobriedad de la orquesta.

Aunque existe una ley de etiqueta no escrita que recomienda no aplaudir entre los movimientos de una obra, el público no se reservó el aplauso para los músicos al concluir el Allegro.

Mientras que el segundo movimiento, el Vivace, fue mucho más cauto, más romántico y melancólico, con ese oleaje sonoro de las cuerdas durante la introducción.

Por su parte, el tercer movimiento, Allegro non troppo, contó con tintes más virtuoso.

Tras el intermedio, los cinco movimientos de la Sinfonía No. 4 de Schumann, cerraron la noche.