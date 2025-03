Cambios en hábitos alimenticios escolares; reto para La Laguna de Durango

En La Laguna de Durango esperan que además de los lineamientos para sacar la comida chatarra de las escuelas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emita un reglamento, aunado a las disposiciones que se habrán de generar en el ámbito local para adaptar la estrategia a las necesidades en el estado.

El subsecretario de Educación en la región lagunera, Fernando Ulises Adame de León dijo que a nivel regional ya se está trabajando para atender el tema, aunque reconoció que será un gran reto porque esto implica modificar los hábitos alimenticios de los escolares.

“La mayor parte de los niños no consumen frutas ni verduras; algo pasó, algo sucedió en la sociedad y los niños no tienen ese gusto. Y no tienen el gusto porque entraron a los refrescos de cola desde muy chiquitos”, señaló.

Para cambiar estos hábitos, dijo, las autoridades educativas tendrán que establecer acuerdos con los padres de familia, quienes tendrán que involucrarse al cien por ciento porque de ellos dependerá también el éxito de estas disposiciones.

Adame de León destacó que es necesario desarrollar estrategias bien estructuradas, de manera que esto no quede en un intento más de los muchos que ha habido pero que, por distintas razones, no han prosperado.

Actualmente, la dependencia educativa está en pláticas con los representantes de empresas distribuidoras de alimentos y con una estructura de padres de familia, para que todos estos se involucren en las acciones y con la asesoría de expertos y nutriólogos, se contribuya a una alimentación equilibrada, según las necesidades nutricionales de la población escolar del estado de Durango.

Por ese motivo, es que a nivel local también deberán generarse reglamentos y leyes específicas, ya que las necesidades son distintas a las de otras entidades federativas del país.

Desde luego que, además, se implementarán talleres y programas de capacitación para los padres de familia sobre la alimentación balanceada.