Cabildo de Torreón evaluará cuatro perfiles para designar nuevo contralor municipal

Cepeda González presentó a quienes se integran a la administración municipal como parte de los cambios en áreas principales

MA. ELENA HOLGUÍN

El tesorero Óscar Gerardo Luján Fernández es uno de los cuatro perfiles que serán evaluados para la designación de titular en la Contraloría Municipal, en sustitución de Eduardo Terrazas Ramos, quien presentó su renuncia con efectos a partir del viernes 29 de este mes.

Durante la sesión de la Comisión de Contraloría y Desarrollo Institucional, que está programada para este miércoles por la tarde, se hará la presentación de dichos perfiles a los regidores, sobre los cuales se emitirá la votación para presentarla al pleno del Cabildo en la sesión ordinaria que se realizará el mismo viernes.

Además de Luján Fernández, figuran en la lista los contadores públicos Jorge Alejandro Serrato Corona, quien ocupó una dirección en la misma Contraloría la pasada administración, así como Jorge Vizuett Fragoso, actual director de esa misma dependencia y cuya persona estuvo temporalmente a cargo de la gerencia técnica del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón cuando Raymundo Rodríguez dejó el cargo. También está el abogado Roberto Jairzinho Polina Rodríguez.

El pasado lunes, el alcalde Román Alberto Cepeda González presentó a quienes se integran a la administración municipal como parte de los cambios en áreas principales, entre ellos Javier Lechuga Jiménez como la persona propuesta para ocupar la Tesorería Municipal y quien, junto con Eduardo Olmos Castro, convocado para hacerse cargo de la Secretaría del Ayuntamiento, tendrán que ser avalados por el Cabildo y rendir protesta de ley para iniciar funciones.

De acuerdo con el Artículo 124 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, los titulares de la administración pública municipal centralizada, compuesta por la Tesorería, Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Seguridad Pública y Contraloría, serán designados por el Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, con excepción de este último.


En ese caso, el titular del órgano de control interno municipal será designado por el Ayuntamiento con el procedimiento de selección que previamente establezca y mediante mayoría calificada, para lo que se emitió la convocatoria el pasado fin de semana.



