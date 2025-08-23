Cabildo de Torreón aprueba aumento salarial y reconocimientos a bomberos

Los bomberos de esta ciudad tendrán un incremento salarial tras la aprobación del Cabildo de dicha iniciativa, además de que tres elementos recibirán un apoyo único de 15 mil pesos por su destacada labor en la corporación.

De acuerdo con el dictamen que previamente se aprobó por las Comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Inspección, Verificación y Protección Civil, los bomberos recibirán 4 mil pesos mensuales más de salario, como una forma de reconocer el trabajo que realizan, en el que incluso ponen en riesgo su vida cuando acuden a sofocar incendios y atender todo tipo de contingencias.

Por otro lado, se aprobó otorgar un apoyo económico único de 15 mil a tres bomberos reconocidos por su labor, quienes además serán distinguidos con las medallas de heroísmo, honorabilidad y perseverancia.

El aval del Cabildo se dio justo en el marco de la conmemoración del Día del Bombero, el cual se celebró con una misa en la que estuvieron acompañados de sus familias, y que tuvo lugar en la Catedral del Carmen.

Se contó con la presencia del director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, así como de personal administrativo y operativo de la dependencia, quienes también acompañaron a los elementos de la corporación en esta celebración por su día, el 22 de agosto.

El comandante Francisco Javier Martínez Basurto, titular del Honorable Cuerpo de Bomberos de Torreón, señaló que son alrededor de 107 elementos en la corporación, a quienes gracias al respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda González, se les brinda una capacitación constante dirigida hacia la profesionalización y actualización de conocimientos.

Asimismo, destacó que con el apoyo del presidente municipal se cuenta con más equipo para resguardar la seguridad de los elementos, así como para brindar el servicio a la sociedad, además del incremento en los sueldos.

Aprueban apoyos a la Feria

En otro asunto, se aprobó la renovación del apoyo económico mensual de 5 mil 300 pesos para Pensionados y Jubilados Asociados del Ayuntamiento de Torreón, que será otorgado a partir del mes de agosto y hasta concluir el año 2025.

También fue aprobada la solicitud presentada por Gerardo Arturo Bejarano Amador, presidente del Comité Ejecutivo de la Feria del Algodón, Industrial y de la Uva de Torreón A.C., para el subsidio de impuesto predial del año 2025 y el patrocinio económico, mediante un convenio de contraprestación con el Municipio.

En este caso, el comité recibirá dos millones de pesos, así como el beneficio de certificados de promoción fiscal por impuesto predial, en un equivalente a 800 mil pesos.

Además, se aprobó la firma y autorización de un convenio de colaboración para la concertación de objetivos entre el Gobierno del Estado de Coahuila, través de la Secretaría de Finanzas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila con el Ayuntamiento de Torreón, en materia de programas de asistencia social.

En cuanto a la solicitud para el cambio de uso de suelo de Equipamiento de Recreación y Deporte (ERD), a Habitacional Densidad Alta (H6) de un predio ubicado en el ejido El Tajito, fue aprobada por los ediles.

Asimismo, tres solicitudes de establecimientos mercantiles para el cambio de domicilio, denominación y giro; cuatro solicitudes de cambio de domicilio y denominación, una para el cambio de giro y otra más para cambio de domicilio en su Certificación Municipal de Alcoholes.