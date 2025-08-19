Cultura Teatro Columnas Cultura

Brendan Buckley, baterista de Shakira, impartirá clase magistral en Gómez Palacio

SAUL RODRÍGUEZ

Brendan Buckley, baterista de la cantante colombiana Shakira, ofrecerá una clase magistral privada este martes 19 de agosto, en punto de las 18:30 horas, en el teatro Dolores del Río de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio.

Así lo anunció en sus redes sociales Absalom Ruiz, director del recinto cultural y del Laguna Drumfest. La clase está limitada a 20 personas y los interesados pueden enviar mensaje a la página de Facebook de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio para mayor información.

Nacido en Nueva Jersey (Estados Unidos), Brendan Buckley tuvo su inicio en las percusiones se originó a temprana edad. Debido a su versatilidad y talento, además de Shakira, ha podido colaborar con otros artistas de la talla de Perry Farrell y Morrisey.

Absalom Ruiz indicó que Brendan Buckley ya había tenido la intención de visitar la región para participar en el Laguna Drumfest, pero su atareada agenda no se lo había permitido, por lo que se aprovechó el próximo concierto de Shakira en Torreón para organizar este evento.

“Brendan se comunicó conmigo y me dijo: ‘Oye, voy para Torreón, vamos a armar algo para hacer algo allá. Voy a llegar un día antes del show’. Estuvimos platicando y apenas en estos días nos pusimos de acuerdo. La idea de él es compartir con más bateristas todo lo que él ha estado estudiando y aprendiendo”.


Ruiz aseguró que Buckley ha grabado en la mayoría de los discos de Shakira y se encuentra en la mejor disposición de compartir su experiencia. La clase será totalmente didáctica, dirigido a instrumentistas que realmente quieran progresar en la batería.


“Él es muy estudioso de cómo grabar en estudio, de cómo tocar en vivo y él domina tantas cosas. Tocar en estudio te exige precisión, sonido y que tu lenguaje sea muy nítido, que sea muy entendible todo. En vivo es otra situación; es aguantar la presión del público, los cambios que pueda haber en el momento”.



               
               


               

               
               

               
               
               
