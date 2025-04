'Batman lagunero' busca a Acevedo para noble causa

El pasado domingo, "Batman" se hizo presente en el encuentro de Santos Vs. Xolos, que tuvo lugar en el Territorio Santos Modelo.

Este "Caballero de la noche" lagunero se tomó fotos con quien se lo pedía, sobre todo niños, sin sugerir alguna propina. Su objetivo era otro.

Traía una cartulina en la que podía leerse: "Por favor regálenme una playera para los niños con cáncer".

El Siglo de Torreón encontró al "Bruce Wayne" de la Comarca que no es otro sino Juan Manuel Miranda Pérez, un hombre de nuestra región, quien junto a su esposa y sus dos hijas, se han dedicado en los últimos años a provocar sonrisas a niños enfermos.

En entrevista, que se desarrolló en el Bosque Venustiano Carranza, explicó sus razones para acudir al Estadio Corona en el papel del personaje de DC Comics.

"MI nombre es Juan Manuel Miranda, mejor conocido como 'Batman lagunero'. Fui al TSM con el fin de buscar a Carlos Acevedo para ver si nos podía donar su jersey autografiado para una noble causa.

"Estoy colaborando con Cadena de amigos, así encuentran la página en Facebook, la crearon unas grandes personas que ayudan a pequeños con cáncer, leucemia. Andamos realizando actividades para llevarlos a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y pidan por su sanación.

"Queremos la playera de Carlos para realizar una rifa o subastarla en redes y así recabar fondos con la idea de emprender el viaje", dijo.

Hasta ahora, el "Batman lagunero" no cumplió su meta con Acevedo, sin embargo, espera que con esta charla y el apoyo de la gente, se concrete.

"Carlos no me vio, pese a que hice mis esfuerzos, pero yo entiendo...la derrota, la mala racha del equipo. No pude conseguir su jersey ni platicar con él. Espero que con esta entrevista se enteré y nos contacte", dijo y añadió que la batiseñal de su traje la pintó de verde este fin de semana para apoyar al conjunto local.

Sobre el atuendo, el entrevistado mencionó que lo mando pedir al estado de Aguascalientes.

"Lo adquirí con un gran amigo, Eduardo Macías de Aguascalientes. Él fue el creador de este diseño inspirado en la saga de Christian Bale, y es que se dedica a realizar cosplay de 'Batman'".

Informó Juan Manuel que tanto él como su familia comenzaron a apoyar a los niños hace ochos años.

"Nos disfrazamos de superhéroes, evidentemente soy fan de 'Batman'. Vamos a muchos hospitales donde se encuentran niños. Les llevamos juguetes, bolos y lo que podemos con el objetivo de alegrarlos y darles una motivación. Les platico que más personas se nos han unido para llevar a cabo tales visitas", contó y agregó que en Facebook lo hallan como Batman Lagunero o Juan Manuel Miranda Pérez.

Al término de la charla, el superhéroe lagunero saludó a varios niños en el bosque, uno le dijo emocionado: "Te he visto en varias películas".