Banco de Proyectos del Implan requiere mayor integración con dependencias municipales, advierten regidores

Durante la sesión de la comisión de Medio Ambiente en el Cabildo de Torreón, regidores cuestionaron a directivos del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) sobre la falta de coordinación entre los 202 proyectos registrados en el Banco de Proyectos del organismo y los planes operativos de las dependencias municipales. A pesar de contener 1,257 acciones, los proyectos permanecen como esfuerzos aislados, sin una ruta clara hacia su ejecución.

El Banco de Proyectos, presentado como una nueva plataforma digital disponible en el sitio web del Implan, permite consultar de forma georreferenciada distintas iniciativas y necesidades detectadas en la ciudad. Cada proyecto cuenta con una ficha conceptual que facilita su análisis y evaluación, con el objetivo de atraer inversión y promover su desarrollo por parte de autoridades locales, estatales y federales.

El tema fue puesto en la mesa por la regidora Dora Elia Salinas y apoyado por los ediles. El regidor Gabriel Francisco, presidente de la comisión de Medio Ambiente, destacó la importancia de que los planes del Implan en distintas escalas de tiempo -corto, mediano y largo plazo- se alineen con los programas de dependencias clave, como Obras Públicas. Señaló que la falta de compatibilidad entre ambas agendas limita la efectividad de las políticas urbanas , por lo que propuso convocar a una sesión conjunta entre direcciones para garantizar mayor coordinación.

Durante la discusión, se hizo énfasis en la urgencia de activar planes de corto plazo, especialmente aquellos relacionados con el drenaje pluvial. El regidor mencionó las recientes inundaciones ocurridas en zonas como el oriente y suroriente de la ciudad, alertando sobre la necesidad de implementar soluciones inmediatas antes de que estas problemáticas se agraven por el avance de la temporada de lluvias.

El Implan cuenta actualmente con ocho instrumentos clave de planeación, entre ellos planes directores y estudios sobre zonas industriales. Sin embargo, los regidores insistieron en que estos esfuerzos no deben quedarse solamente en el papel, sino traducirse en obras concretas y acciones efectivas. Como puntualizaron, de nada sirve tener más de 200 proyectos bien documentados si no se integran operativamente , pues sin ejecución no hay transformación.

Hicieron un llamado a que la planeación urbana en Torreón deje de funcionar en compartimentos aislados y se convierta en una estrategia articulada que responda realmente a las necesidades urgentes del municipio.