Atropellada y equívoca defensa de Cienfuegos

Sheinbaum conmina a investigar

Liberación, por negociaciones

"Equilibrar" intereses MX-EU

A diferencia del talante sosegado que en términos generales ha mantenido a lo largo de sus conferencias matutinas de prensa, la presidenta Sheinbaum reaccionó con cierto atropellamiento al ser preguntada sobre la reaparición del general Salvador Cienfuegos en un acto oficial y, en especial, sobre la nunca declarada inocencia del exsecretario peñista de la Defensa Nacional en instancias judiciales de Estados Unidos./

Dalila Escobar, reportera de Proceso, preguntó sobre la presencia del citado Cienfuegos en el podio de la ceremonia correspondiente a la Marcha de la Lealtad y recordó que en 2020 fue liberado en Estados Unidos no por considerarlo inocente o por falta de pruebas sino por negociaciones de alto nivel entre gobiernos./

La presidenta Sheinbaum interrumpió el curso de la pregunta, como sucedería en otras ocasiones en ese mismo tema, para revertir la carga a la periodista: "A ver, vamos con calma. Te conmino a que siendo reportera hagas una investigación, y nos la vienes a presentar aquí a la mañanera, de ¿por qué se liberó al general Cienfuegos?". Media docena de veces compelió a la reportera a hacer y presentar una investigación, en varias de esas veces advirtiendo que dicha indagación debería ser presentada este martes ante el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, quien daría respuesta./

La dura actitud presidencial llegó a asegurar que la devolución de Cienfuegos a México no fue por negociación entre gobiernos: "Discúlpame. No hubo causas, no hubo pruebas suficientes, esa fue la razón de la liberación". La reportera Escobar quiso dar contexto: "En México, ¿no?", pero la presidenta se plantó: "Y en Estados Unidos". Antes había especulado la presidenta: "¿Tú crees -pregunto- que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido realmente algo en contra del General Cienfuegos lo hubiera liberado?" (https://goo.su/IwT7jU )./

No corresponde lo dicho por la presidenta Sheinbaum con lo declarado por actores directos del caso. La liberación de Cienfuegos no se debió a una expresa e inequívoca declaración de inocencia del imputado o de carencia, insuficiencia o inviabilidad de pruebas. Fue porque la fiscalía estadunidense pidió a la juez el retiro de cargos por consideraciones políticas de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos./

Jesús Esquivel, corresponsal de medios mexicanos en Estados Unidos, publicó un libro en editorial Grijalbo, titulado "A sus órdenes, mi general", en el que narra los antecedentes del caso, su desarrollo, los cambios de postura del entonces presidente López Obrador (quien el primer día en que habló del asunto lo consideró "un hecho muy lamentable (...) porque es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal": nota de Alma Muñoz y Fabiola Martínez en La Jornada, https://goo.su/vFoPP )./

Y las inequívocas palabras de funcionarios de Estados Unidos: el fiscal federal Seth DuCharme (es decir, el representante del gobierno de Donald Trump en ese juicio, en específico del procurador William Barr) pidió a la juez federal, Carol Bagley Amon, en Brooklyn, Nueva York, el retiro de los cargos delictivos contra Salvador Cienfuegos. DuCharme explicó: "La aplicación del retiro de los cargos se centró en equilibrar los intereses de política exterior (...) y en mantener con México la cooperación en el combate al tráfico de narcóticos y corrupción"./

La juez Amon precisó: "concedo la solicitud del Departamento de Justicia del retiro de cargos" y añadió: "aunque son varios los cargos en contra de una figura significativa, no tengo razón para dudar de la sinceridad del gobierno en este asunto… ni que las autoridades mexicanas con sinceridad investigarán y procesarán al acusado" (https://goo.su/jHToeP ). En México, el fiscal Gertz, a velocidad nada tortuguesca, declaró en pocas semanas la inocencia del general Cienfuegos, a ojos de la justicia mexicana. ¡Hasta mañana!